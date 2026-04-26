Κεφαλογιάννη: Αιχμηρή απάντηση στον Χάρη Δούκα – «Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης»

Αυστηρή απάντηση έδωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Guardian το Σάββατο.

«Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ' όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους» σημειώνει στη δήλωσή της η κα Κεφαλογιάννη και προσθέτει πως «οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη».

Η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας.

Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι’ αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη.

Η Αθήνα είναι σήμερα ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός. Έχει εξελιχθεί όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της πόλης.

Τι ανέφερε στη συνέντευξή του ο Χάρης Δούκας

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Πέρυσι, περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την Αθήνα, ένα ρεκόρ για μια μητρόπολη που πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν ως στάση στα ελληνικά νησιά. Μόνο στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, οι διανυκτερεύσεις στη δημοφιλή περιοχή της Πλάκας κάτω από την Ακρόπολη έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2018, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από τον δήμο. Στο νεοκλασικό δημαρχείο της πόλης, οι αξιωματούχοι λένε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος αν η Αθήνα δεν θέλει να πέσει θύμα της ίδιας της επιτυχίας. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα εκτοξευόμενα ενοίκια ακινήτων που έχουν εκτοπίσει τους ντόπιους, μέχρι τις υπερφορτωμένες υποδομές που καταρρέουν υπό την πίεση» αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν καθηγητής κλιματικής ενέργειας πριν αναλάβει την τοπική αυτοδιοίκηση δήλωσε «Κατασκευάζουμε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ύδρευσης, νέα αποχέτευση, δίκτυα 5G. Όταν έχεις περίπου 700.000 κατοίκους και 8 εκατομμύρια επισκέπτες, η πίεση είναι τεράστια».