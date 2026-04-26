Μενίδι: «Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς», δηλώνει η μητέρα του 11χρονου Μάριου

Επιμέλεια: Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Μάριος αδέσποτη σφαίρα - Μενίδι

Οι γονείς του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα, τον Ιούνιο του 2017, στο Μενίδι μίλησαν στην ΕΡΤ και ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι κανείς δεν τους έχει ζητήσει συγγνώμη. Από την πλευρά της, η μητέρα δήλωσε πως «νιώθουμε ότι με την συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν».

Μενίδι: «Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν, η οργή που έχουμε δεν περιγράφεται» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 11χρονου Μάριου

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου, είπε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή πως: «Κανείς δεν μας πλησίασε, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Αλλά γενικά έχουν μία συμπεριφορά λίγο περίεργη.

Καλά, δεν με αφορά καθόλου αυτό το θέμα, αυτά τα εννέα χρόνια έχω κάνει τον αγώνα μου, μαζί με την σύζυγο, θα το ψάξουμε μέχρι τέλους, θα πάμε την υπόθεση όσο δεν πάει άλλο, μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μας». 

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ»

Η μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, εξήγησε ότι: «Θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και για αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εννέα χρόνια δίνουμε μεγάλο αγώνα, με πολλές καθυστερήσεις, με εμπόδια, με αναβολές, δεν έρχονται στη δίκη.

Τώρα, παρόλο που “δέθηκε” η υπόθεση, καταφέραμε να φτάσουμε να ξεκινήσει η διαδικασία, οι μάρτυρές τους δεν έρχονται. Κυριολεκτικά, νιώθουμε ότι με την συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς. Ισχυρίζονται ότι δεν πυροβολούσαν, ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι είναι όλα καλά, σαν να μην σκοτώθηκε ένα παιδί. Οι πυροβολισμοί εξακολουθούν ακόμα, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ, αυτό φωνάζουμε και λέμε, ότι όλα είναι όπως πριν, δυστυχώς». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πότε μπορεί να είναι η «καμπούρα» σύμπτωμα πάθησης – Τι είναι το «buffalo hump»

Έρχονται 4 μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου – Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΕΚΤ: Αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
περισσότερα
09:31 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Σήμερα η διεξαγωγή των εξετάσεων για την εισαγωγή

Ξεκινά την Κυριακή 26 Απριλίου στις 10:00, η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και...
09:14 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Αθήνα: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου

Σήμερα διεξάγεται ο «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες». Λόγω του α...
06:35 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (26/4) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορε...
04:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης από το Ίλιον

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αμίνι Νεργίς από χώρο φιλοξενίας στο Ίλ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς