Μενίδι: «Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς», δηλώνει η μητέρα του 11χρονου Μάριου

Οι γονείς του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα, τον Ιούνιο του 2017, στο Μενίδι μίλησαν στην ΕΡΤ και ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι κανείς δεν τους έχει ζητήσει συγγνώμη. Από την πλευρά της, η μητέρα δήλωσε πως «νιώθουμε ότι με την συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν».

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου, είπε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή πως: «Κανείς δεν μας πλησίασε, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Αλλά γενικά έχουν μία συμπεριφορά λίγο περίεργη.

Καλά, δεν με αφορά καθόλου αυτό το θέμα, αυτά τα εννέα χρόνια έχω κάνει τον αγώνα μου, μαζί με την σύζυγο, θα το ψάξουμε μέχρι τέλους, θα πάμε την υπόθεση όσο δεν πάει άλλο, μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μας».

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ»

Η μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, εξήγησε ότι: «Θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και για αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εννέα χρόνια δίνουμε μεγάλο αγώνα, με πολλές καθυστερήσεις, με εμπόδια, με αναβολές, δεν έρχονται στη δίκη.

Τώρα, παρόλο που “δέθηκε” η υπόθεση, καταφέραμε να φτάσουμε να ξεκινήσει η διαδικασία, οι μάρτυρές τους δεν έρχονται. Κυριολεκτικά, νιώθουμε ότι με την συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς. Ισχυρίζονται ότι δεν πυροβολούσαν, ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι είναι όλα καλά, σαν να μην σκοτώθηκε ένα παιδί. Οι πυροβολισμοί εξακολουθούν ακόμα, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ, αυτό φωνάζουμε και λέμε, ότι όλα είναι όπως πριν, δυστυχώς».