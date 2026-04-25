Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο» – Τα μέτρα που προτείνει

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

ΑΘΗΝΑ

Συνέντευξη στον Guardian παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην οποία αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβει ο υπερτουρισμός στην πόλη, σημειώνοντας πως έχει βάλει στόχο να σώσει την Πλάκα. Ακόμα, προτείνει να παρθούν αυστηρά μέτρα, με στόχο την «προστασία της κατοικίας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την διατήρηση της ταυτότητας της πόλης».

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα» σημείωσε.

Το 2025 η Αθήνα δέχθηκε περισσότερους από 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων, υπερφόρτωση των υποδομών και αλλοίωση του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών όπως η Πλάκα. Ταυτόχρονα, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των τουριστικών επενδύσεων εντείνει την πίεση στο κέντρο της πόλης.

Τα μέτρα που προτείνει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προτείνει αυστηρά μέτρα:

  • πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές,
  • ενδεχόμενο «φρένο» στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων
  • και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές.

Στόχος είναι η προστασία της κατοικίας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

Παράλληλα, η στρατηγική του Δήμου εστιάζει σε πολιτικές προσιτής στέγασης, αξιοποίηση κενών κτιρίων και ενίσχυση των δημόσιων χώρων και του πρασίνου, με βασικό μήνυμα ότι «η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε όσους θέλουν να την εκμεταλλευτούν».

Το ζήτημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, με πόλεις όπως η Βαρκελώνη να υιοθετούν αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, καθώς εντείνεται η συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης και την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και ποιότητας ζωής.

