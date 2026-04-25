Βόλος: Σοβαρή περιπέτεια για 41χρονο μοναχό – Έπεσε σε χαράδρα και έμεινε τραυματισμένος για τρεις μέρες μέσα σε σπηλιά

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Στιγμές βγαλμένες από ταινία θρίλερ έζησε ένα 41χρονος Βολιώτης μοναχός, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή «Βαθύρεμα», μεταξύ Κλήματος Φυτόκου και Μακρυνίτσας. Γνωρίζοντας την περιοχή, ο άνδρας παρ’ ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι κατάφερε να συρθεί σε μία κοντινή σπηλιά, από την οποία αναβλύζει νερό.

Ο μοναχός παρέμεινε στο σημείο για 72 ώρες, προκειμένου να προστατευτεί από το κρύο και πιθανόν από άγρια ζώα, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (24/4). Χθες, τέσσερις πεζοπόροι άκουσαν τις φωνές του και ακολουθώντας τον ήχο, κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Δύσβατη χαράδρα

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr, η χαράδρα στην οποία έπεσε ο άτυχος άνδρας, ενώ περπατούσε και τραυματίστηκε, είναι εξαιρετικά δύσβατη και η πρόσβαση σε αυτήν ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και για έμπειρους περιπατητές.

Άμεσα, οι πεζοπόροι ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του 112. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, με επικεφαλής τον διοικητή Ευάγγελο Καραμήντζα, καθώς και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, καθώς το σημείο ήταν δυσπρόσιτο.

Ευτυχώς, η περιπέτεια του μοναχού είχε αίσιο τέλος και στις 21:40 μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο άνδρας ήταν εξαντλημένος, αφυδατωμένος και με σοβαρό τραύμα στο πόδι, αλλά εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή του. Εμφανώς συγκινημένος, εξέφραζε διαρκώς την ευγνωμοσύνη του για τη διάσωσή του.

