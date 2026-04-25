Ρουμανία: Typhoon της RAF απογειώθηκαν – Εντοπίστηκε ρωσικό drone κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Δύο Typhoon της RAF απογειώθηκαν από ρουμανική αεροπορική βάση για να αντιμετωπίσουν ρωσικά drones κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αν και δεν άνοιξαν πυρ.

Βρετανικές πηγές άμυνας δήλωσαν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τη RAF εκεί, ένα γεγονός που θα αποτελούσε μια σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της δυτικής συμμαχίας και της Μόσχας.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα Typhoon απογειώθηκαν στις 2 π.μ. το Σάββατο σε απάντηση στην απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εδραίωσαν επαφή με ραντάρ στους στόχους και είχαν άδεια να εμπλακούν εάν ήταν απαραίτητο.

Μια κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός της Ουκρανίας θα ήταν σημαντική, επειδή η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Τα Typhoon έχουν βάση στη Ρουμανία ως μέρος μιας εναλλασσόμενης πολυεθνικής αεροπορικής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από ρωσικές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενδέχεται να επεκταθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon επιχειρούσαν αυστηρά εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου σύμφωνα με τους εθνικούς και συμμαχικούς κανόνες εμπλοκής, δήλωσαν αξιωματούχοι, και δεν εισήλθαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε κανένα σημείο της αποστολής.

Ένας εκπρόσωπος του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι πιλότοι είχαν λάβει άδεια να χτυπήσουν τα drones σε περίπτωση που παραβιάσουν τον ρουμανικό εναέριο χώρο, κάτι που δεν έγινε.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Τα επίγεια συστήματα ραντάρ παρακολούθησαν πολλαπλούς εναέριους στόχους που πλησίαζαν την περιοχή κοντά στο Ρένι [Ουκρανία], όπου στη συνέχεια αναφέρθηκαν εκρήξεις».

«Μετά από εκείνη τη στιγμή, η επαφή με τα drones χάθηκε. Μισή ώρα αργότερα, κάτοικοι του Γκαλάτσι [στη Ρουμανία] ανέφεραν, μέσω της μοναδικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 112, την πτώση ενός αντικειμένου σε μια περιοχή στα περίχωρα της πόλης. Τα συμμαχικά αεροσκάφη διατήρησαν αμυντική στάση, συμβάλλοντας στην ενισχυμένη επίγνωση της κατάστασης και στην προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ».