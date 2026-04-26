Συνταγματική Αναθεώρηση και «Έκθεση Πισσαρίδη 2» – Σε δύο πυλώνες το αφήγημα της κυβέρνησης ενόψει εκλογών

Τις βασικές παραμέτρους της στρατηγικής της για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας το 2027 οριστικοποιεί πλέον η κυβέρνηση. Το πλάνο εδράζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες: την προώθηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης και τη νέα “Έκθεση Πισσαρίδη 2”, η οποία θα καθορίσει την οικονομική και κοινωνική πολιτική της περιόδου 2028-2034.

Σύμφωνα με πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες διαμορφώνουν ένα συνεκτικό αφήγημα που μετατοπίζει το κέντρο βάρους της δημόσιας συζήτησης στο μέλλον και στις αναγκαίες πολιτικές για την “Ελλάδα του 2030”. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η ατζέντα αυτή θα πιέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης «που αρέσκονται σε γενικότητες, λαϊκιστικές υποσχέσεις και “λεφτόδεντρα”», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Κεντρικό πρόσωπο στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού αποτελεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Κατά τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρουσίασε τις βασικές πτυχές του νέου κυβερνητικού αφηγήματος, συνδέοντας ευθέως θεσμικές αλλαγές με την εθνική στρατηγική για την οικονομία και την κοινωνία.

Τι φέρνει η Συνταγματική Αναθεώρηση

Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι η ευκαιρία για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος δήλωσε από τους Δελφούς ο Κωστής Χατζηδάκης και ζήτησε τη συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτή την προσπάθεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί στόχοι που έχει θέσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Αναθεώρηση είναι:

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών

Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων κράτους – πολίτη

Η βελτίωση της λειτουργίας της δημοκρατίας.

Στα πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός έχει βάλει στη συζήτηση παρεμβάσεις για:

Το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών

Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Την αξιολόγηση στο Δημόσιο και την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων για την ενίσχυση της αξιολόγησης στο Δημόσιο

Την επιλογή ηγεσίας Δικαιοσύνης

Τη λειτουργία της Βουλής και το εκλογικό σύστημα

Ο σχεδιασμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής έως το 2034

Ταυτόχρονα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, τη συνεργασία της κυβέρνησης με τον διεθνή Οργανισμό, την Τράπεζα της Ελλάδας και τον ΙΟΒΕ για τον σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της περιόδου 2028-2034, αξιοποιώντας το επιτυχημένο προηγούμενο της Έκθεσης Πισσαρίδη (που έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 83% μέχρι σήμερα, όπως είχε την ευκαιρία να επισημάνει ο Κ. Χατζηδάκης).

Ουσιαστικά μιλάμε για μια Έκθεση Πισσαρίδη Νο 2 «με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας και την δίκαια διάχυση του πλούτου».

Στο σχεδιασμό των νέων πολιτικών κρίσιμο ρόλο θα έχουν η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή. Και οι βασικές προκλήσεις για το μέλλον που πρέπει να απαντηθούν εστιάζονται κατ’ αρχάς σε 6 τομείς:

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής.

Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού.

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς, για την οποία έχουν ήδη θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα.

Προώθηση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης.

Ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενόψει και του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Συμπερασματικάα, όπως έχει γίνει γνωστό η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης προχωρά άμεσα, εντός του Μαΐου. Με αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να προχωρήσει και η μελέτη για τη νέα οικονομική και κοινωνική πολιτική της περιόδου 2028-2034. Γι΄ αυτό και, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μέρος ή το σύνολο αυτής της μελέτης θα αρχίζει να απασχολεί τον πολιτικό διάλογο από τον Σεπτέμβριο.