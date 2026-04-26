Η εξομολόγηση της Μπριζίτ Μακρόν: «Έχω δει το σκοτάδι του κόσμου, την βλακεία, την κακία»

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν μίλησε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche για τα τελευταία εννέα χρόνια της στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η πρώην καθηγήτρια γαλλικών, Μπριζίτ Μακρόν, σημείωσε ότι έπεσε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Η Μπριζίτ Μακρόν εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν «μερικές φορές πιο λυπημένη από ποτέ» πριν φτάσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων μαζί με τον σύζυγό της, αναλογιζόμενη το προσωπικό της ιστορικό αυτών των εννέα ετών, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα.

«Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, παιδιά, μια δουλειά, σκαμπανεβάσματα, όπως όλοι οι άλλοι. Εδώ, αυτά τα δέκα χρόνια πέρασαν τόσο γρήγορα… Ήταν τόσο έντονα. Έχω δει το σκοτάδι του κόσμου, την βλακεία, την κακία. Μερικές φορές είμαι λυπημένη όπως ποτέ άλλοτε», δήλωσε η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα πρέπει να εγκαταλείψει το Ελιζέ το 2027 μετά από δύο θητείες.

«Μερικές φορές δυσκολεύομαι να δω τον γαλάζιο ουρανό… Έχω στιγμές απαισιοδοξίας που δεν είχα πριν», εκμυστηρεύτηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης.

Θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού

Η πρώην καθηγήτρια γαλλικών, η οποία παρενοχλήθηκε στο διαδίκτυο, εκμυστηρεύτηκε ότι το να καταγράφει τις σκέψεις της τη βοήθησε «πολύ».

Η σχέση του 48χρονου Εμανουέλ Μακρόν και της 73χρονης συζύγου του Μπριζίτ, την οποία γνώρισε όταν εκείνη δίδασκε θέατρο στο λύκειό του, έχει γίνει αντικείμενο μαζικής διασποράς ψευδών πληροφοριών, τις οποίες το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να αντιμετωπίσει στα δικαστήρια της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μπριζίτ Μακρόν εξήγησε στους ερευνητές κατά την υποβολή καταγγελίας στα τέλη Αυγούστου 2024 ότι η φήμη που την παρουσίαζε ως τρανς γυναίκα είχε «πολύ ισχυρό αντίκτυπο» στο περιβάλλον της και στην ίδια.