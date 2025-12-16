Μπριζίτ Μακρόν: Ζήτησε συγγνώμη αλλά με «αστερίσκους» για τον χαρακτηρισμό «σκύλες» σε ακτιβίστριες – «Ήμουν ο εαυτός μου»

Σύνοψη από το

  • Η Μπριζίτ Μακρόν ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ο προσβλητικός χαρακτηρισμός «βρωμιάρες σκύλες» που χρησιμοποίησε για φεμινίστριες ακτιβίστριες.
  • Η 72χρονη δήλωσε «λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα», χαρακτηρίζοντας ωστόσο τα σχόλια ως «ιδιωτικά» και προσθέτοντας «ήμουν ο εαυτός μου».
  • Η Πρώτη Κυρία είχε χαρακτηρίσει έτσι τις ακτιβίστριες που διέκοψαν παράσταση του κωμικού Άρι Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για βιασμό, με την υπόθεση να έχει απορριφθεί.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μπριζίτ Μακρόν: Ζήτησε συγγνώμη αλλά με «αστερίσκους» για τον χαρακτηρισμό «σκύλες» σε ακτιβίστριες – «Ήμουν ο εαυτός μου»
Φωτογραφία: Reuters

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ο προσβλητικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε για φεμινίστριες ακτιβίστριες, πυροδοτώντας διεθνή κατακραυγή και ένα εκτεταμένο διαδικτυακό κύμα αντιδράσεων εις βάρος της.

Σύμφωνα με το France 24, η Μπριζίτ Μακρόν απολογήθηκε τη Δευτέρα για τη χρήση προσβλητικού όρου «βρωμιάρες σκύλες» σε βάρος ακτιβιστριών, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τις αντιδράσεις εναντίον της.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Brut, η 72χρονη δήλωσε: «Λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα», χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις δηλώσεις που καταγράφηκαν σε βίντεο νωρίτερα μέσα στον μήνα ως «ιδιωτικά» σχόλια.

«Δεν μπορώ όμως να τα μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Και έτσι, όταν βρίσκομαι σε ιδιωτικό χώρο, μπορώ να αφεθώ με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως πρέπων», πρόσθεσε.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είχε χαρακτηρίσει «βρωμιάρες σκύλες» τις ακτιβίστριες οι οποίες διέκοψαν στις 7 Δεκεμβρίου μια stand-up παράσταση την οποία παρακολουθούσε, με πρωταγωνιστή τον Γάλλο κωμικό ηθοποιό Άρι Αμπιτάν.


Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια γυναίκα το 2021, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε έπειτα από έρευνα τριών ετών και η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την έφεση που άσκησε τον Ιανουάριο του 2023.

Μιλώντας στα παρασκήνια με τον Αμπιτάν, η Μακρόν αποκάλεσε τις ακτιβίστριες «βρωμιάρες σκύλες». Όταν το βίντεο της συνομιλίας δημοσιεύθηκε την επόμενη ημέρα, το hashtag #SalesConnes άρχισε να γίνεται trend στα social media, με αρκετούς προβεβλημένους ηθοποιούς —μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ— να το χρησιμοποιούν σε αναρτήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, γυναίκες με μάσκες που έδειχναν το πρόσωπο του Αμπιτάν διαδήλωσαν στον χώρο του θεάτρου, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».


Παρά τις προσπάθειες του γραφείου της Μακρόν να παρουσιάσει τον χαρακτηρισμό ως «ριζοσπαστική μέθοδο» κριτικής προς τις ακτιβίστριες, οι αντιδράσεις δεν υποχώρησαν.

