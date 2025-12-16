Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις – Τι ισχύει για τα σχολεία, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Σύνοψη από το

  • Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού και για στήριξη των κινητοποιήσεων των αγροτών.
  • Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν οι δήμοι όλης της χώρας.
  • Η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην απεργία, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όμως ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω συγκεντρώσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Απεργία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή, αλλά και για στήριξη των κινητοποιήσεων των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν, η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχουν βγάλει ανακοίνωση αλλά έκαναν γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Συμβολικό λουκέτο στους δήμους

Κλειστοί θα παραμείνουν οι δήμοι όλης της χώρας έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Στον χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Την Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από τις 11:00 έως τις 17:00.

07:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

