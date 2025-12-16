Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» κρατάει μακριά τις κακοκαιρίες και ψηλά τις θερμοκρασίες – Τι αλλάζει από το Σάββατο

Μουντός θα είναι σήμερα, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με νεφώσεις που θα εμφανίζονται κατά τόπους πιο πυκνές ή πιο αραιές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, τόσο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης όσο και ο Σάκης Αρναούτογλου συμφωνούν ότι το σκηνικό παραμένει ήπιο έως την Παρασκευή, πριν ανοίξει ο δρόμος για αλλαγή του καιρού όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά ο καιρός θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά, οι αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε περισσότερες περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί έντασης 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς στα βόρεια θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Την ίδια εικόνα για τις επόμενες ημέρες περιγράφει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι ο καιρός παραμένει σχετικά ήπιος έως την Παρασκευή, πριν αλλάξει εκ νέου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με τον Ωμέγα εμποδιστή να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε». Ο ίδιος επισημαίνει ότι, παρά την προσωρινή αυτή «ασπίδα», οι συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές, καθώς από τη Λαμία και βορειότερα θα κυριαρχεί χειμωνιάτικο μοτίβο με έντονο κρύο, παγετό τη νύχτα και το πρωί και ομίχλες που δύσκολα θα διαλύονται. Αντίθετα, νοτιότερα, παρά το κρύο τις πρωινές ώρες, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ο κ. Μαρουσάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι «μέχρι και την Παρασκευή περίπου το μοτίβο αυτό διατηρείται, καθώς στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με κυρίαρχες τις βροχές και τα χιόνια να κρατιούνται ψηλά στα βουνά».

Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος αναλύοντας την πορεία του καιρού των επόμενων ημερών επισημαίνει ότι το σκηνικό θα παραμείνει αίθριο και χωρίς φαινόμενα τουλάχιστον έως το βράδυ της Παρασκευής, με τις πρωινές θερμοκρασίες ωστόσο να παραμένουν χαμηλές. Όπως τονίζει, «το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα μπούμε σε μια φάση αλλαγής του καιρού, με βροχές στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να φαίνονται έντονες», προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αλλάζει καθώς βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα».

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσος Αρνιακός «σχεδόν ανοιξιάτικες, με υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι και κρύο τη νύχτα, χωρίς βροχές, θα είναι και οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Για αύριο Τρίτη, περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, πυκνότερες κατά διαστήματα στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στα δυτικά, τρία με πέντε μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά, τέσσερα με πέντε στο Αιγαίο, τοπικά έως και έξι. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό πάντως το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά, θα φτάσει το μεσημέρι.

Στα βόρεια τους 14-15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16-18, τοπικά στα νησιά έως και τους 19. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Βοριάδες 3 με 4, στα νότια τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και αργότερα. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 3 έως 14-15 βαθμούς. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 και τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 και τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις προμεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από το βράδυ στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025