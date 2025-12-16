Υψηλή χοληστερίνη: Γιατρός αποκαλύπτει δύο τρόπους για να την μειώσετε χωρίς φαρμακευτική αγωγή

Ένας γιατρός μοιράστηκε εξειδικευμένες συμβουλές για τη διαχείριση της χοληστερίνης μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Αφορμή στάθηκε η ανησυχία ενός ασθενούς σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες από τις στατίνες. Ο γιατρός τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις, η σωστή διατροφή και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τα επίπεδα χοληστερίνης με φυσικό τρόπο.

Τι προκαλεί την υψηλή χοληστερίνη σύμφωνα με ειδικούς

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η υψηλή χοληστερίνη οφείλεται κυρίως στα εξής:

κατανάλωση λιπαρών τροφών

έλλειψη άσκησης

αυξημένο σωματικό βάρος

κάπνισμα

κατανάλωση αλκοόλ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υψηλή χοληστερίνη είναι κληρονομική. Οι ειδικοί συνιστούν ισορροπημένη διατροφή και αυξημένη φυσική δραστηριότητα ως πρώτα βήματα για την μείωσή της. «Η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να φράξει τα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων ή εγκεφαλικού. Συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα και διαγιγνώσκεται μόνο με αιματολογικό έλεγχο».

Ο ρόλος της άσκησης στη μείωση της χοληστερίνης

Ο Dr Frank Hu, καθηγητής Διατροφής και Επιδημιολογίας, εξήγησε ότι η άσκηση βοηθά στην αύξηση της HDL (καλής) χοληστερίνης: «Όταν γυμναζόμαστε, η HDL χοληστερίνη απελευθερώνεται στο αίμα και απομακρύνει τις λιπαρές πλάκες από τα αγγεία, μεταφέροντάς τις στο ήπαρ για αποβολή».

Η διατροφή που μειώνει τη χοληστερίνη: Τι είναι η Portfolio Diet

Η portfolio diet θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις πιο αποτελεσματικές δίαιτες για τη μείωση της LDL (κακής) χοληστερίνης.

Τι περιλαμβάνει:

προϊόντα σόγιας (τόφου)

φυτικές πρωτεΐνες (φασόλια, φακές, ρεβίθια)

τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες (βρώμη, κριθάρι, ψύλλιο, μούρα, μήλα, εσπεριδοειδή)

ξηρούς καρπούς και σπόρους

αβοκάντο

φυτικά έλαια όπως ελαιόλαδο και κραμβέλαιο

Η διατροφολόγος Andrea Glenn από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι τα τρόφιμα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της χοληστερίνης.

Τι έδειξαν μελέτες

Σε ανασκόπηση 7 κλινικών μελετών με περίπου 440 άτομα με αυξημένη χοληστερίνη η portfolio diet μείωσε την LDL έως και 30%, ενώ είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τις πρώτες στατίνες της δεκαετίας του ’90.

Σε μελέτη του 2023 με 210.000 ενήλικες σε βάθος 30 ετών όσοι ακολουθούσαν αυστηρά τη διατροφή είχαν 14% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Πώς λειτουργεί η portfolio diet

Η επιτυχία της βασίζεται στον συνδυασμό τροφών που:

μειώνουν την απορρόφηση χοληστερίνης

μπλοκάρουν την παραγωγή της απολιποπρωτεΐνης Β

δεσμεύουν τη χοληστερίνη στο έντερο

μειώνουν φυσικά την LDL χοληστερόλη

Οι ξηροί καρποί, για παράδειγμα, περιέχουν:

ακόρεστα λιπαρά οξέα

φυτικές στερόλες

φυτικές ίνες

Μικρές αλλαγές, μεγάλα οφέλη για την υγεία

Η Dr Glenn τονίζει ότι η προσθήκη ξηρών καρπών στο πρωινό, η αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος με ρεβίθια ή τόφου, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα επίπεδα χοληστερίνης. «Δεν υπάρχει μαγική λύση», επισημαίνει ο Dr Hu. «Όμως η υγιεινή διατροφή και η φυσική δραστηριότητα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη χοληστερίνη, αν δούμε το θέμα ολιστικά», καταλήγει ο ειδικός.