Χοληστερίνη: 5 τροφές που την μειώνουν με φυσικό τρόπο και ενισχύουν την υγεία της καρδιάς μέσα σε 3 μήνες

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, όμως οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν στην μείωσή της. Εντάσσοντας στη διατροφή σας τροφές πλούσιες σε διαλυτές φυτικές ίνες, «καλά» λιπαρά και φυτικές στερόλες/στανόλες, μπορείτε να μειώσετε με φυσικό τρόπο τη χοληστερίνη μέσα σε λίγους μήνες. Αυτές οι τροφές προστατεύουν την υγεία της καρδιάς μειώνοντας την «κακή» LDL χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια.

5 τροφές που βοηθούν στην μείωση της χοληστερίνης και ενισχύουν την υγεία της καρδιάς

Η χοληστερίνη είναι μια κηρώδης, λιπαρή ουσία που το σώμα χρειάζεται για την παραγωγή ορμονών, υγιών κυττάρων και βιταμίνης D. Το ήπαρ παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της χοληστερίνης που χρειάζεται ο οργανισμός, ωστόσο κάποιες τροφές μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδά της.

Η υψηλή χοληστερίνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, υπέρταση, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικό. Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, ορισμένες τροφές που μπορούν να μειώσουν τη χοληστερίνη μέσα σε τρεις μήνες, είναι οι εξής:

  • Βρώμη
  • Λιπαρά ψάρια και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
  • Ξηροί καρποί
  • Τροφές με σόγια
  • Τροφές με φυτικές στερόλες και στανολες

Βρώμη

Η βρώμη είναι ιδανική για τη μείωση της χοληστερίνης χάρη στις διαλυτές φυτικές ίνες της. Η κατανάλωση βρώμης ή πίτουρου βρώμης, μαζί με φασόλια, μήλα και αχλάδια, βοηθά στη μείωση της LDL χοληστερίνης. Αν δεν σας αρέσει η γεύση της βρώμης, προσθέστε φρούτα, όπως μπανάνες ή μούρα για περισσότερη γεύση και επιπλέον φυτικές ίνες.

Λιπαρά ψάρια και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Δεν είναι όλα τα λιπαρά ανθυγιεινά. Τα «καλά» λιπαρά βρίσκονται σε ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί, ο τόνος και η πέστροφα. Η κατανάλωσή τους 2-3 φορές την εβδομάδα υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μειώνουν τα τριγλυκερίδια, αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερίνη και συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Ξηροί καρποί

Μια μικρή χούφτα αμύγδαλα ή καρύδια την ημέρα βοηθά στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης. Οι ξηροί καρποί περιέχουν καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και φυτικές στερόλες που βελτιώνουν τα λιπίδια του αίματος. Μπορείτε να τους προσθέσετε στα δημητριακά ή στις σαλάτες σας. Προσοχή, όμως, στην ποσότητα, καθώς έχουν υψηλή θερμιδική αξία.

Τροφές με σόγια

Η σόγια υπάρχει σε τρόφιμα όπως το τόφου, το γάλα σόγιας και τα φασόλια σόγιας. Οι τροφές αυτές είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη και βοηθούν στη μείωση της LDL χοληστερίνης. Αντικαθιστώντας το κρέας ή τα γαλακτοκομικά με προϊόντα σόγιας, μπορείτε να δείτε βελτίωση στα επίπεδα χοληστερίνης, μέσα σε λίγους μήνες.

Τροφές με φυτικές στερόλες και στανολες

Οι φυτικές στερόλες και στανολες υπάρχουν φυσικά σε μικρές ποσότητες σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Αυτές οι ενώσεις εμποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερίνης στο έντερο, μειώνοντας έτσι τα επίπεδά της στο αίμα. Πολλά εμπλουτισμένα τρόφιμα, όπως μαργαρίνες ή γιαούρτια με φυτικές στερόλες, μπορούν επίσης να βοηθήσουν.

Η φυσική μείωση της χοληστερίνης δεν απαιτεί μόνο χρόνο, αλλά και συνέπεια. Με την κατάλληλη διατροφή και λίγη υπομονή, μπορείτε να δείτε σημαντική βελτίωση στην υγεία της καρδιάς σας μέσα σε 3 μήνες.

22:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

