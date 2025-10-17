Χοληστερίνη: Ένας τύπος ψωμιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της, καθώς και στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Χοληστερίνη: Ένας τύπος ψωμιού μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή της καθώς και στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Στην αναζήτηση για υγιεινές διατροφικές επιλογές, ένας τύπος ψωμιού αναδεικνύεται ως ο «βασιλιάς» των αρτοποιημάτων. Νέα ευρήματα από επιστήμονες στην Ισπανία τονίζουν τα μοναδικά οφέλη αυτής της τροφής, από τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα έως την προστασία της καρδιάς.

Κακή χοληστερίνη: Το «αρχαίο» ρόφημα που βοηθά στην απομάκρυνσή της από το σώμα, σύμφωνα με μελέτες

Ο τύπος ψωμιού που βοηθάει στην μείωση της χοληστερίνης και στην απώλεια βάρους

Ένας συγκεκριμένος τύπος ψωμιού αναδεικνύεται ως η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να χάσουν κιλά και να ρίξουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. Μελέτες από την Ισπανία, όπου η μέση κατανάλωση ψωμιού φτάνει τα 27,35 κιλά ετησίως, αναδεικνύουν τα οφέλη του ψωμιού σίκαλης.

Το Ισπανικό Ίδρυμα Διατροφής (Spanish Nutrition Foundation) υπογραμμίζει: «Το ψωμί σίκαλης ξεχωρίζει για τη χαμηλή του περιεκτικότητα σε λιπαρά (μόλις 3,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια), καθιστώντας το ωφέλιμο για όσους θέλουν να χάσουν βάρος ή να μειώσουν την πρόσληψη θερμίδων. Επιπλέον, οι φυτικές του ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και βελτιώνουν την πέψη».

Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σύμπτωμα που εμφανίζεται «σχεδόν πάντα» στο ένα μάτι, σύμφωνα με ειδικούς

Επιπρόσθετα, η σίκαλη βοηθά στην αποβολή της «κακής» χοληστερόλης LDL διατηρώντας καθαρές τις αρτηρίες και συμβάλλοντας στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.

Το ψωμί σίκαλης είναι επίσης πλούσιο σε φώσφορο (για γερά οστά και δόντια), σε μέταλλα όπως σίδηρος, ασβέστιο, σελήνιο και νάτριο, καθώς και σε υγιή λιπαρά οξέα. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βελτιώνουν τον μεταβολισμό, κάτι που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για χορτοφαγικές ή vegan δίαιτες.

Ψωμί σίκαλης και υγεία του εντέρου

Το Ισπανικό Ίδρυμα Πεπτικού Συστήματος υπογράμμισε ότι το προζύμι σίκαλης επιτρέπει στα μικρόβια του εντέρου να ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη. Η κατανάλωση ψωμιού σίκαλης έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αργή πτώση των επιπέδων σακχάρου, γεγονός που είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τη συνολική υγεία μας.

Οι ειδικοί της υγείας αναγνωρίζουν το ψωμί σίκαλης ως βασική καθημερινή τροφή για όσους επιθυμούν απώλεια βάρους, αλλά συνιστούν μέτρια κατανάλωση. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας αποκάλυψε ότι τόσο το γαλακτικό οξύ όσο και τα βακτήρια του εντέρου παίζουν κομβικό ρόλο στα οφέλη για την υγεία από την ολικής αλέσεως σίκαλη.

Η σίκαλη χρησιμοποιείται στο ψήσιμο υγιεινών αρτοσκευασμάτων, τα οποία υπερτερούν των συμβατικών λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Το προζύμι σίκαλης, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του ψωμιού, είναι πλούσιο σε βακτήρια γαλακτικού οξέος. Αυτά τα βακτήρια όχι μόνο ζυμώνουν τη ζύμη, αλλά και τροποποιούν τις βιοδραστικές ενώσεις που βρίσκονται στη σίκαλη.

Επίδραση στον μεταβολισμό της ινσουλίνης

Τα βακτήρια στο προζύμι παράγουν αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας και μικρά πεπτίδια που περιέχουν αμινοξέα, ουσίες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό της ινσουλίνης και άλλες λειτουργίες του οργανισμού.

Πολλές από τις ενώσεις της σίκαλης υφίστανται επεξεργασία από τα μικρόβια του εντέρου προτού απορροφηθούν. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Metabolomics, έδειξε ότι τα μικρόβια του εντέρου και τα μικρόβια του προζυμιού παράγουν εν μέρει πανομοιότυπες ενώσεις. Επιπλέον, τα μικρόβια του εντέρου παράγουν παράγωγα της τριμεθυλογλυκίνης (ή βεταΐνης), μιας ουσίας που περιέχεται στη σίκαλη.

Ο διατροφολόγος και καθηγητής Tim Spector συνιστά το ψωμί σίκαλης με προζύμι: «Μην ξεγελιέστε από τίτλους όπως “υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες”. Αναζητήστε ψωμί σίκαλης με προζύμι και όσο το δυνατόν περισσότερους σπόρους. Το ψωμί σίκαλης έχει αποδειχθεί ότι παράγει καλύτερες μεταβολικές αποκρίσεις και αποκρίσεις μικροβιώματος σε σύγκριση με το ψωμί ολικής άλεσης, ενώ προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό».

Η επιλογή ψωμιού με προζύμι μπορεί να βελτιώσει την πέψη. Ωστόσο, προσοχή: πολλά ψωμιά του εμπορίου προσθέτουν χημικά για να μιμηθούν τη γεύση του πραγματικού προζυμιού, επομένως η ετικέτα «προζύμι» από μόνη της δεν εγγυάται ένα υγιεινό προϊόν.

 

