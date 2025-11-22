Υψηλή χοληστερίνη: 5 τροφές που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι την μειώνουν

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Υψηλή χοληστερίνη: 5 τροφές που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι την μειώνουν
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, όμως η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πλήθος επιστημονικών μελετών αποδεικνύουν ότι ορισμένες τροφές έχουν φυσική, ισχυρή δράση στη μείωση της LDL (“κακής” χοληστερίνης) και στη βελτίωση της συνολικής καρδιακής υγείας.

Η σημασία της σωστής διατροφής για τον έλεγχο της χοληστερίνης

Έρευνα του American College of Cardiology έδειξε ότι μια χορτοφαγική ή vegan διατροφή μπορεί να μειώσει τη συνολική χοληστερίνη κατά 0.34 mmol/L και την LDL (“κακή” χοληστερίνη) κατά 0.3 mmol/L σε σύγκριση με μια κλασική διατροφή.

Επίσης, το Journal of the American Heart Association ανέδειξε ότι οι φυτοφαγικές διατροφές μειώνουν την LDL κατά περίπου 10% και την απολιποπρωτεΐνη Β κατά 14%, προσφέροντας σημαντική προστασία για την καρδιά.

Η αύξηση της LDL χοληστερίνης οδηγεί σε δημιουργία πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών, μειωμένη ροή αίματος και αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή στη διατροφή μας καθημερινά.

5 τροφές που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν την χοληστερίνη

  • Βρώμη
  • Μπάμιες
  • Μούρα
  • Κριθάρι
  • Αβοκάντο

Βρώμη

Σύμφωνα με το Harvard Health Publishing, η κατανάλωση βρώμης είναι από τους πιο εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους για να μειωθεί η χοληστερίνη. Ένα μπολ κουάκερ ή δημητριακά ολικής αλέσεως με βάση τη βρώμη προσφέρουν 1–2 γραμμάρια διαλυτών φυτικών ινών.

Μελέτη με τίτλο “Processing of oat: the impact on oat’s cholesterol lowering effect” αναφέρει ότι η κατανάλωση ολόκληρης βρώμης — κι όχι μεμονωμένων φυτοχημικών — προσφέρει τα περισσότερα οφέλη. Το β-γλυκάνιο της βρώμης αυξάνει το ιξώδες στο έντερο, καθυστερεί την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και μειώνει την επαναπορρόφηση χολικών οξέων, συμβάλλοντας στη μείωση της LDL.

Πώς να την καταναλώσετε: Η βρώμη, την οποία έχετε μουλιάσει όλη νύχτα, σε συνδυασμό με φρούτα και ξηρούς καρπούς αποτελούν το πιο θρεπτικό και γευστικό πρωινό.

Μπάμιες

Το Harvard Medical School αναφέρει ότι οι μπάμιες είναι χαμηλές σε θερμίδες και πλούσιες σε διαλυτές φυτικές ίνες. Έρευνες δείχνουν ότι:

  • μειώνουν σημαντικά την LDL χοληστερίνη
  • μειώνουν τη συνολική χοληστερίνη
  • βελτιώνουν το σάκχαρο νηστείας και την A1C
  • επηρεάζουν θετικά τα γονίδια του μεταβολισμού των λιπιδίων
  • βοηθούν τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου
  • προσφέρουν ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως φλαβονοειδή και πολυφαινόλες

Πώς να τις καταναλώσετε: Ψήστε τις στο air fryer με λίγα μπαχαρικά και προσθέστε τις σε γιαούρτι για να φτιάξετε ένα υγιεινό απογευματινό σνακ.

Μούρα

Τα μούρα βοηθούν φυσικά στη μείωση της “κακής” χοληστερίνης LDL. Είναι πλούσια σε:

  • διαλυτές φυτικές ίνες
  • αντιοξειδωτικά
  • ανθοκυανίνες
  • πολυφαινόλες

Όλα αυτά προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν τη φλεγμονή και εμποδίζουν την οξείδωση της LDL. Μελέτη στο American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η καθημερινή κατανάλωση μούρων μειώνει σημαντικά την LDL και βελτιώνει την HDL (“καλή” χοληστερίνη).

Πώς να τα καταναλώσετε: Φτιάξτε smoothie με γιαούρτι ή γάλα ή προσθέστε τα σε μια φρουτοσαλάτα για ένα θρεπτικό πρωινό ή σνακ.

Κριθάρι

Το Harvard Medical School επιβεβαιώνει ότι το κριθάρι βοηθά στη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε διαλυτές ίνες.

Μετα-ανάλυση κλινικών δοκιμών έδειξε ότι το β-γλυκάνιο του κριθαριού μειώνει:

  • την LDL χοληστερίνη κατά περίπου 10 mg/dL
  • τη συνολική χοληστερίνη
  • τα τριγλυκερίδια

Αβοκάντο

Το αβοκάντο μειώνει την LDL χοληστερίνη και προάγει την καλή καρδιαγγειακή υγεία. Είναι από τα λίγα φρούτα που περιέχουν:

  • μονοακόρεστα λιπαρά
  • φυτικές ίνες
  • αντιοξειδωτικά

Μελέτη του 2015 στο Journal of the American Heart Association έδειξε ότι ένα αβοκάντο την ημέρα μειώνει σημαντικά την LDL σε υπέρβαρα άτομα. Επιπλέον, βελτιώνει την ενέργεια, αλλά και την υγεία μαλλιών και δέρματος.

Πώς να το καταναλώσετε: Λιώστε το αβοκάντο με μπαχαρικά και απλώστε το σε μια φέτα ψωμί ολικής αλέσεως. Αλλιώς μπορείτε να φτιάξετε γουακαμόλε και να το απολαύσετε με κράκερ ολικής αλέσεως.

