Υγεία της καρδιάς: Το νόστιμο μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένα απλό συστατικό που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα φαίνεται πως μπορεί να κάνει θαύματα για την καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, ένα συγκεκριμένο μπαχαρικό μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες, έμφραγμα και εγκεφαλικό. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ευεργετικές του ιδιότητες δεν σταματούν εκεί, καθώς βοηθά και στη ρύθμιση της πέψης και της συνολικής ευεξίας.

Το μπαχαρικό που μειώνει την χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση

Ένα μπαχαρικό που χρησιμοποιείται καθημερινά στη μαγειρική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, εμφράγματος και εγκεφαλικού. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οι σπόροι κόλιανδρου (coriander seeds) φαίνεται να μειώνουν την “κακή” χοληστερίνη (LDL) και την αρτηριακή πίεση, προστατεύοντας έτσι την καρδιά.

Ο κόλιανδρος και η καρδιαγγειακή υγεία

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Current Cardiology Reviews έδειξε ότι οι σπόροι του κόλιανδρου έχουν ισχυρή υπολιπιδαιμική δράση. Οι επιστήμονες παρατήρησαν σημαντική μείωση στα επίπεδα ολικής χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, ενώ αυξήθηκαν τα επίπεδα της “καλής” χοληστερίνης (HDL).

Συγκεκριμένα, η μελέτη ανέφερε: «Τα επίπεδα LDL μειώθηκαν αισθητά, ενώ η HDL αυξήθηκε στην ομάδα που κατανάλωνε σπόρους κόλιανδρου, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου».

Μελέτες που ενισχύουν τα οφέλη

Παρόμοια αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Environmental Biology το 2008, όπου οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πειραματόζωα που κατανάλωναν σπόρους κόλιανδρου είχαν χαμηλότερη “κακή” χοληστερίνη και υψηλότερη “καλή” χοληστερίνη.

Επιπλέον, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Ethnopharmacology το 2009, αποκάλυψε ότι ο κόλιανδρος μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης χάρη στη διουρητική και αντιυπερτασική του δράση.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: «Οι καρποί του κόλιανδρου εμφανίζουν διεγερτική και υποτασική δράση στο έντερο, ενώ η διουρητική του ιδιότητα ενισχύει τη χρήση του στην υπέρταση».

Πώς να εντάξετε τον κόλιανδρο στη διατροφή σας

Οι σπόροι κόλιανδρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ολόκληροι ή αλεσμένοι σε μορφή σκόνης, σε φαγητά όπως κάρυ, σούπες, κοτόπουλο ή λαχανικά. Εκτός από τους σπόρους και τα φύλλα κόλιανδρου, χρησιμοποιούνται ευρέως ως αρωματικό βότανο που προσφέρει φρεσκάδα και γεύση.

Γιατί να το δοκιμάσετε

Η ενσωμάτωση του κόλιανδρου στη διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει:

  • Στη μείωση της κακής χοληστερίνης (LDL)
  • Στην αύξηση της καλής χοληστερίνης (HDL)
  • Στη ρύθμιση της πίεσης του αίματος
  • Στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων

Για να ελέγξετε τα επίπεδα χοληστερίνης ή πίεσής σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή κάντε μια εξέταση αίματος και μέτρηση πίεσης στο σπίτι ή στο φαρμακείο.

04:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

