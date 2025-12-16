Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Πανελλήνια Ημέρα Πρόληψης Εγκαυμάτων

Γεγονότα

1497: Ο πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο Ντα Γάμα περιπλέει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ανοίγοντας νέους δρόμους στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό νικά το Οθωμανικό Πολεμικό Ναυτικό στη ναυμαχία της Έλλης. 1923: Οι εκλογές στην Ελλάδα εξελίσσονται σε θρίαμβο του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξαιτίας της αποχής των αντιβενιζελικών δυνάμεων. Είναι οι τελευταίες εκλογές που διεξάγονται με σφαιρίδιο.

Το αμερικανικό περιοδικό LIFE κυκλοφορεί μ’ ένα έλληνα τσολιά στο εξώφυλλό του. 1965: Το πρακτορείο Associated Press αποκαλύπτει τον μυστικό γάμο του Έλληνα μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου (56 ετών) με την 24χρονη Σαρλότ Φορντ, κόρη του “αυτοκράτορα” της αμερικανικής αυτοβιομηχανίας, Χένρυ Φορντ. Είναι ο τρίτος γάμος του Νιάρχου, ενώ παραμένει μυστήριο πότε εκδόθηκε το διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του Ευγενία Λιβανού.

Ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώτος νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). 1991: Συνέρχεται το δεύτερο (έκτακτο) συνέδριο του Συνασπισμού (16-19 Δεκεμβρίου). 1.250 σύνεδροι από 430 οργανώσεις εκλέγουν πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

2013: Λεωφορείο πέφτει από υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο στην πρωτεύουσα των Φιλιππινών Μανίλα, σκοτώνοντας 18 άτομα και τραυματίζοντας 20.

Γεννήσεις

1770: Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, γερμανός συνθέτης. (Θαν. 26/3/1827)

1917: Άρθουρ Κλαρκ, Άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος») (Θαν. 19/3/2008)

1963: Γιώργος Αθανασιάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Γιώργος Αθανασιάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1988: Ματς Χούμελς, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι