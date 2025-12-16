Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1912, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό νίκησε το Οθωμανικό Πολεμικό Ναυτικό στη ναυμαχία της Έλλης, ένα κομβικό γεγονός του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.
  • Το 1965, το πρακτορείο Associated Press αποκάλυψε τον μυστικό γάμο του Έλληνα μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου με την Σαρλότ Φορντ, κόρη του “αυτοκράτορα” της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Χένρυ Φορντ.
  • Το 1985, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο πρώτος νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα.
Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2024 πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Ήμελλος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Πανελλήνια Ημέρα Πρόληψης Εγκαυμάτων

Γεγονότα

  • 1497: Ο πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο Ντα Γάμα περιπλέει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ανοίγοντας νέους δρόμους στη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.
  • 1912: Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό νικά το Οθωμανικό Πολεμικό Ναυτικό στη ναυμαχία της Έλλης.
  • 1923: Οι εκλογές στην Ελλάδα εξελίσσονται σε θρίαμβο του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξαιτίας της αποχής των αντιβενιζελικών δυνάμεων. Είναι οι τελευταίες εκλογές που διεξάγονται με σφαιρίδιο.
  • 1940: Το αμερικανικό περιοδικό LIFE κυκλοφορεί μ’ ένα έλληνα τσολιά στο εξώφυλλό του.
  • 1965: Το πρακτορείο Associated Press αποκαλύπτει τον μυστικό γάμο του Έλληνα μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου (56 ετών) με την 24χρονη Σαρλότ Φορντ, κόρη του “αυτοκράτορα” της αμερικανικής αυτοβιομηχανίας, Χένρυ Φορντ. Είναι ο τρίτος γάμος του Νιάρχου, ενώ παραμένει μυστήριο πότε εκδόθηκε το διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του Ευγενία Λιβανού.
  • 1985: Ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώτος νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
  • 1991: Συνέρχεται το δεύτερο (έκτακτο) συνέδριο του Συνασπισμού (16-19 Δεκεμβρίου). 1.250 σύνεδροι από 430 οργανώσεις εκλέγουν πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.
  • 1991: Με πρωτοβουλία της Γερμανίας, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την κρατική οντότητα της Κροατίας, της Σλοβενίας και της ΠΓΔΜ.
  • 2013: Λεωφορείο πέφτει από υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο στην πρωτεύουσα των Φιλιππινών Μανίλα, σκοτώνοντας 18 άτομα και τραυματίζοντας 20.

Γεννήσεις

  • 1770: Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, γερμανός συνθέτης. (Θαν. 26/3/1827)
  • 1775: Τζέιν Όστεν, Αγγλίδα συγγραφέας. («Λογική κι Ευαισθησία», «Περηφάνια και Προκατάληψη») (Θαν. 18/7/1817)
  • 1917: Άρθουρ Κλαρκ, Άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος») (Θαν. 19/3/2008)
  • 1963: Γιώργος Αθανασιάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1988: Ματς Χούμελς, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1821: Αντώνης Οικονόμου, υδραίος αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε στο Άργος. (Γεν. 1775)
  • 1859: Βίλχελμ Καρλ Γκριμ, γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδελφούς Γκριμ. (Γεν. 24/2/1786)
  • 1962: Ντίνος Ανδριανόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1974: Κώστας Βάρναλης, Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και εν γένει διανοούμενος της Αριστεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας κληροδότησε ορισμένα σημαντικά έργα, όπως τις ποιητικές συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), τη ριζοσπαστική μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» (1925) και το πολύκροτο αφηγηματικό έργο « Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» (1931). (Γεν. 14/2/1884)
  • 2006: Γιάννης Ε. Διακογιάννης, Έλληνας δημοσιογράφος
  • 2023: Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης
  • 2024: Δημήτρης Ήμελλος , Έλληνας ηθοποιός

