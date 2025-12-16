ΗΠΑ: «Όπλο μαζικής καταστροφής» xαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη φαιντανύλη

Νέα μέτρα στον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη φαιντανύλη και τις χημικές της πρόδρομες ουσίες ως «όπλα μαζικής καταστροφής». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως στις ΗΠΑ.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι με το διάταγμα που πρόκειται να υπογράψει η φαιντανύλη κατατάσσεται επίσημα στην κατηγορία όπλων μαζικής καταστροφής και πρόσθεσε ότι «καμία βόμβα δεν προκαλεί τόσους θανάτους, καθώς 200.000 έως 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας αυτού του ναρκωτικού».

Πάντως, σύμφωνα τουλάχιστον με τον ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο συνολικός αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ το 2024 ήταν της τάξης των 80.000, εκ των οποίων κάπου 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφέρει πως η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ’ ό,τι ναρκωτικό», δικαιολογώντας την κατάταξη.

«Η παραγωγή και η διανομή φαιντανύλης, κυρίως μέσω οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, απειλούν την εθνική ασφάλειά μας και τροφοδοτούν την ανομία» στην αμερικανική ήπειρο και «στα σύνορά μας», αναφέρεται στο κείμενο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, εξάλλου, χθες ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει» το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ομοσπονδιακών περιορισμών στη μαριχουάνα, κατατάσσοντας την ουσία αυτή στα λιγότερο επικίνδυνα ναρκωτικά.

«Πολύς κόσμος θα ήθελε αυτή την ανακατάταξη, διότι θα επέτρεπε να γίνουν πολλές έρευνες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν» σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο διάφορα καρτέλ ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» και ενέτεινε την πίεση στο Μεξικό, στην Κολομβία και, πάνω απ’ όλα, στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, μολονότι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα αυτή δεν είναι ανάμεσα στις κυριότερες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ και δεν παράγεται εκεί φαιντανύλη.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να αναπτύσσει στην Καραϊβική ολοένα περισσότερα αεροπορικά και ναυτικά στρατιωτικά μέσα με τεράστια ισχύ πυρός και να εξαπολύει επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που υποπτεύεται πως μεταφέρουν ναρκωτικά εκεί και στον Ειρηνικό. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εμφανές πως αντιγράφει, στον πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών, την ορολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον για τη διακίνηση ναρκωτικών και κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ πως σκοπό έχει, στην πραγματικότητα, να εκδιώξει τον σοσιαλιστή πρόεδρο Μαδούρο και να ιδιοποιηθεί τους πελώριους πετρελαϊκούς πόρους του κράτους της Λατινικής Αμερικής, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, θεωρεί πως μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στην καρδιά» της κρίσης με τα συνθετικά οπιοειδή στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον προσάπτει, εξάλλου, συχνά την πώληση πρόδρομων χημικών σε εταιρείες στην Κίνα.

