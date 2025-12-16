Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ζητήσει από τις ΗΠΑ όπλα και νέες κυρώσεις εάν η Ρωσία απορρίψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

  • Η Ουκρανία θα ζητήσει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επιπλέον όπλα, συμπεριλαμβανομένων όπλων μακράς εμβέλειας, από τις ΗΠΑ, εάν η Μόσχα απορρίψει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο στηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
  • Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αν οι διπλωματικές προσπάθειες δεν γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία, η Ουκρανία θα ζητήσει από τις ΗΠΑ αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας.
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ζητήσει από τις ΗΠΑ όπλα και νέες κυρώσεις εάν η Ρωσία απορρίψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Η Ουκρανία θα ζητήσει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επιπλέον όπλα, συμπεριλαμβανομένων όπλων μακράς εμβέλειας, από τις ΗΠΑ, στην περίπτωση που η Μόσχα απορρίψει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο στηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η ουκρανική πλευρά επιδιώκει λύση μέσω της διπλωματίας, ωστόσο κατέστησε σαφές πως, αν οι προσπάθειες αυτές δεν γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία, τότε η χώρα του θα απευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση αυτή θα περιλαμβάνει και οπλικά συστήματα μακράς εμβέλειας, με στόχο την ενδυνάμωση της άμυνας της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο βλέπει θετικά μια κατάπαυση του πυρός, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κατά τη διάρκεια των εορτών. Τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις έκανε σε συνομιλία με δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, όπως μετέδωσε το Reuters.

04:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

