Ροντ Στιούαρτ: Εκνευρίστηκε με θεατή στην συναυλία του στην Αθήνα – «Φύγε από την μέση, χαλάς το σόου»

  • Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ροντ Στιούαρτ στην Αθήνα, όταν ο διάσημος τραγουδιστής διέκοψε το πρόγραμμά του και αντέδραξε έντονα απέναντι σε μέλος της φύλαξης.
  • Ο Ροντ Στιούαρτ εκνευρίστηκε όταν ο άντρας της ασφάλειας ενοχλήθηκε επειδή μια γυναίκα φαν κρατούσε μια πινακίδα. Η συγκεκριμένη θαυμάστρια ακολουθεί τον τραγουδιστή σε όλες τις συναυλίες του, γεγονός που ο ίδιος γνώριζε.
  • Ο τραγουδιστής απευθύνθηκε έντονα στο μέλος της φύλαξης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ».
Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ροντ Στιούαρτ στην Αθήνα, όταν ο διάσημος τραγουδιστής διέκοψε το πρόγραμμά του και αντέδρασε έντονα απέναντι σε μέλος της φύλαξης, υπερασπιζόμενος θαυμάστριά του που βρισκόταν κοντά στη σκηνή.

Ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το τραγούδι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν εκνευρίστηκε με θεατή από την ασφάλεια. Ο Ροντ Στιούαρτ σταμάτησε τη συναυλία και στράφηκε προς τον άντρα, ο οποίος είχε ενοχληθεί επειδή μια γυναίκα, φαν του καλλιτέχνη, κρατούσε μια πινακίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα ακολουθεί τον Ροντ Στιούαρτ σε όλες τις συναυλίες του, γεγονός που ο ίδιος γνώριζε.

Ο τραγουδιστής απευθύνθηκε έντονα στο μέλος της φύλαξης, ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. «Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Στη συνέχεια, ο Ροντ Στιούαρτ εξήγησε πως δεν υπήρχε λόγος για παράπονα, αναφερόμενος στη συμπεριφορά της θαυμάστριάς του. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε, πριν συνεχιστεί η συναυλία.

