To «προφίλ» του Έλληνα «Εσκομπάρ» που συνελήφθη για διακίνηση κοκαΐνης – Την Τρίτη στην Εισαγγελία Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ξανά το όνομα του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», του ανθρώπου που φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος διακίνησης τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε το δίκτυο, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε 10 συλλήψεις και την κατάσχεση άνω των 4 τόνων κοκαΐνης. Το ελληνικό αλιευτικό «Ουρανία» εντοπίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πειραιά.

Ο συλληφθείς, γνωστός στις Αρχές από παλιά, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Για τουλάχιστον 30 χρόνια, είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών Αρχών, μέχρι που το 2004 συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και οδηγήθηκε στη φυλακή για την υπόθεση του πλοίου «Africa 1», που μετέφερε 5,5 τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Παρά τις εντατικές έρευνες, κατάφερε για χρόνια να παραμένει άφαντος, καθώς δεν άφηνε κανένα ίχνος πίσω του.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι και το 2000, οι ελληνικές Αρχές δεχόντουσαν αλλεπάλληλες αναφορές από την DEA, που τον συνέδεαν με λαθρεμπόριο κοκαΐνης και ακόμη και με αποστολές όπλων στους Σαντινίστας της Νικαράγουας, σε αντάλλαγμα με ναρκωτικά. Όταν αποστασιοποιήθηκε από άλλους συνεργάτες του, ανέλαβε ο ίδιος τη διακίνηση ναρκωτικών προς την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας δίκτυα που είχε δημιουργήσει και κατευθύνοντας τα φορτία σε σημεία όπως η Αμβέρσα, μέσω Σενεγάλης.

Το 2002, είχε τραβήξει την προσοχή των Αρχών και για την υπόθεση του καραβιού στο Λιτόχωρο, χωρίς όμως τότε να προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία. Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη και καταδικάστηκε. Ξεκίνησε από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε στόλο αλιευτικών και μπήκε σταδιακά στις θαλάσσιες μεταφορές κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Παράλληλα, είχε στήσει και μηχανισμό ξεπλύματος χρήματος. Αγόρασε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες στην Πιερία, φρόντισε να εμφανίζεται ως φιλάνθρωπος και συνεργάστηκε με πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών σε όλη τη χώρα. Αγόραζε κερδισμένα δελτία ακόμα και σε διπλάσια τιμή απ’ το κέρδος, για να δικαιολογεί τα εισοδήματά του.

Μετά την αποφυλάκισή του πριν από δέκα περίπου χρόνια, επέστρεψε στη φυλακή μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου. Αποφυλακίστηκε ξανά πριν από περίπου έναν χρόνο και από τότε οι Αρχές τον παρακολουθούσαν στενά, εκτιμώντας ότι ετοίμαζε επιστροφή στο παλιό του «επάγγελμα», χρησιμοποιώντας τις επαφές του σε Λατινική Αμερική, Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Στην Εισαγγελία Πειραιά αύριο οι πέντε συλληφθέντες

Η τελευταία υπόθεση αφορά το αλιευτικό «Ουρανία», που εντοπίστηκε με κοκαΐνη στον Ατλαντικό. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα. Οι πρώτοι πέντε ήταν το πλήρωμα του σκάφους: τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος, αρκετοί εκ των οποίων είναι μεγάλης ηλικίας και παλιοί συνεργάτες του. Οι άλλοι πέντε συνελήφθησαν στη χώρα μας – μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως εγκέφαλος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στη Θήβα και δύο στην Αθήνα. Και οι πέντε θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Πειραιά, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Το χρονικό

Το αλιευτικό σκάφος «Ουρανία» εντοπίστηκε στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού, με φορτίο κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική και προορισμό την Ευρώπη. Την επιχείρηση ανέλαβε το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», σε συνεργασία με την DEA, τη FRONTEX και τις γαλλικές Αρχές. Οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ενεργοποίησαν τις Αρχές και στήθηκε επιχείρηση 24 ωρών για τον εντοπισμό του πλοίου.

Η διαδρομή του ελληνικού αλιευτικού

Το σκάφος «Ουρανία» ήταν ελληνικών συμφερόντων και είχε δηλωθεί στη Νέα Μηχανιώνα. Φόρτωσε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική και κατευθυνόταν προς την Ευρώπη, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το ακριβές σημείο εκφόρτωσης, το οποίο πιθανολογείται στη Μεσόγειο. Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, ενημερωμένο από τη DEA και τη FRONTEX, το εντόπισε και ακινητοποίησε το σκάφος, πραγματοποιώντας επιχείρηση ρεσάλτο με κομάντο εν πλω. Οι πέντε επιβαίνοντες συνελήφθησαν άμεσα.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε συλλήψεις σε περιοχές έξω από την Κατερίνη, τη Θήβα και την Αθήνα. Στη διαδρομή από τη Νέα Μηχανιώνα προς την Κατερίνη, το όχημα του φερόμενου «βαρόνου της κοκαΐνης» ακινητοποιήθηκε και εκείνος συνελήφθη στους Νέους Πόρους Πιερίας. Οι Αρχές τον γνώριζαν με διάφορα ψευδώνυμα όπως «Αλέκος», «χοντρός» και «Έλληνας Εσκομπάρ».

Στη Γαλλία έφτασε το «Ουρανία»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το «Ουρανία» ρυμουλκήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για δύο ημέρες μέχρι να φτάσει στη Μαρτινίκα. Εκεί ξεκίνησε η καταμέτρηση της κοκαΐνης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 4 τόνους. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, ενώ οι πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα θα μεταφερθούν αύριο στις 08:00 το πρωί στην Εισαγγελία Πειραιά, για να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.