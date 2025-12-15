Χανιά: Ηλικιωμένες μητέρες κρατουμένων προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές 

Enikos Newsroom

φυλακές Χανιά

Ποσότητες ναρκωτικών προσπάθησαν να «περάσουν» δύο ηλικιωμένες γυναίκες, σε σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης στα Χανιά.

Οι δύο ηλικιωμένες μητέρες κρατουμένων Ρομά, εντοπίστηκαν, σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την διοίκηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος, για την κατοχή και μεταφορά των ναρκωτικών κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Πρόκειται για γυναίκες περίπου 70 ετών οι οποίες προσπάθησαν να περάσουν κατά το επισκεπτήριο 42, 3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Τα παπούτσια, το κορδόνι φόρμας και οι ραφές ρούχων, που φορούσαν οι δύο γυναίκες, αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, τις αναποτελεσματικές, όπως αποδείχτηκε, κρυψώνες για τα ναρκωτικά.

Άμεσα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που τις μετέφεραν στον εισαγγελέα Χανίων με τη σχετική δικογραφία.

