Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν – Έβριζε καθηγητές, έβαζε φωτιές σε κάδους και εκβίαζε συμμαθητές της

Σοκ και προβληματισμό προκαλεί ο τραυματισμός μιας 14χρονης μαθήτριας από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Η 16χρονη δράστιδα φέρεται να ισχυρίζεται μέσω μιας φίλης της ότι έχει μετανιώσει την πράξη της, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η ανήλικη πήγε με αιχμηρό αντικείμενο σε σχολείο. Η ανήλικη έχει ήδη ποινικό παρελθόν, καθώς έχει συλληφθεί 3 φορές.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 10:30, η 16χρονη έβγαλε το μαχαίρι για ασήμαντο λόγο και χτύπησε την 14χρονη στο χέρι και την κοιλιά. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι το 14χρονο κορίτσι μαχαιρώθηκε από την 16χρονη, η οποία πήγε για πρώτη ημέρα στο σχολείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, από το προηγούμενο είχε εκδιωχθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

«Πήγε να το ξανακάνει και την εμπόδισε ένα αγόρι»

«Βγάζει το μαχαίρι-πεταλούδα, τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και στο χέρι της. Πήγε να το ξανακάνει και την εμπόδισε ένα αγόρι. Ήθελε να το μαχαιρώσει και εκείνο» τόνισε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πλευρά της, μια μαθήτρια ανέφερε: «Βγαίνει από το μπάνιο, την πιάνει και της λέει ”για εμένα μιλήσατε;” και λέει αυτή, ”όχι δεν μιλήσαμε για εσένα και βγάζει το μαχαίρι και της κάνει 2 στην κοιλιά και μια στο χέρι”».

Λάμα 9 εκατοστών είχε το μαχαίρι με το οποίο η 16χρονη επιτέθηκε στην 14χρονη

Στο σχολείο επικράτησε πανικός, ενώ η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 16χρονη και βρήκαν το μαχαίρι, το οποίο όπως μετέδωσε το Star, είχε λάμα 9 εκατοστών.

Στην 14χρονη, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι γιατροί έκαναν δύο ράμματα στο χέρι, ενώ οι εκδορές στην κοιλιά δεν εμπνέουν ανησυχία.

Για το περιστατικό κλήθηκαν καθηγητές για να καταθέσουν, ενώ οι Αρχές διερευνούν εάν πίσω από το επεισόδιο υπάρχει ιστορικό bullying μεταξύ των δύο μαθητριών.

«Μας είπε ότι την έβρισε» λέει φίλη της 16χρονης

Φίλη της 16χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε: «Μας είπε ότι την έβρισε, τσακώθηκε και έγινε αυτό που έγινε. Το μετάνιωσε αυτό που έκανε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη ημέρα που η φερόμενη δράστιδα πήγε σε αυτό το σχολείο, καθώς την είχαν διώξει από το προηγούμενο, επειδή είχε βγάλει και πάλι μαχαίρι. «Είχε μαχαιρώσει και άλλα 2 παιδάκια. Ήταν η πρώτη της μέρα και έκανε όλα αυτά», σημείωσε άλλη μαθήτρια.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Η 16χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η ανήλικη περίμενε την κατάλληλη στιγμή και μόλις είδε στις σκάλες την 14χρονη άρχισε να της φωνάζει και να την ρωτά γιατί την έβρισε. Έβγαλε το μαχαίρι και την τραυμάτισε.

Η δράστις, 16 ετών, πηγαίνει στην Γ’ γυμνασίου, έχει χάσει χρονιά, ενώ πέρυσι είχε μείνει στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμη 3 αδέλφια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση, ενώ έχει συλληφθεί 3 φορές το 2025.

Αναλυτικά, στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη, με το παιδί τότε να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και να κάνει 5 ράμματα. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν η 16χρονη ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της Ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Μια εβδομάδα νωρίτερα την έδιωξαν από το προηγούμενό της σχολείο, καθώς έβαζε φωτιά σε κάδους, έβριζε τους καθηγητές και τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα, 2 ημέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι.

Στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ της απομάκρυνσής της, εκβιάζοντάς τους μέσω κοινωνικών δικτύων.

Τι ισχυρίζεται η αδελφή της 16χρονης

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος: «Έβαλε το χέρι του, για να γλιτώσει το χτύπημα από το μαχαίρι που κατευθυνόταν στην κοιλιά του. Εάν δεν έβαζε το χέρι, ενστικτωδώς σήμερα θα μιλούσαμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο».

Η αδελφή της 16χρονης, μιλώντας στο Mega, ισχυρίστηκε ότι «Η αδελφή μου δεν είναι γενικά βίαιη σαν άνθρωπος, απλά την προκαλούν και άκουσε πως την έβριζαν στο σχολείο. ( Η 14χρονη μαθήτρια) την είπε πρεζάκι, ότι ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ και τέτοια».