Κυψέλη: Για πρώτη ημέρα βρισκόταν στο σχολείο η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στην 14χρονη – Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών για το επεισόδιο 

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης μαθήτριας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγινε γνωστό, μαθήτριες συνεπλάκησαν εντός του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η 14χρονη στο χέρι αλλά και στην κοιλιακή χώρα, από αιχμηρό αντικείμενο και να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο περιστατικό εμπλέκονται 2 ανήλικες μαθήτριες, με τη φερόμενη ως δράστιδα να είναι μια 16χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ακινητοποιήθηκε από συμμαθητές της και καθηγητές και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών.

Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών

Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου, ενώ με εντολή εισαγγελέα δεν προχώρησαν στην σύλληψή τους.

Μαρτυρίες μαθητών που αξιολογούνται, αναφέρουν ότι προηγήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, καθώς η 16χρονη θεώρησε ότι είχε προσβληθεί, πριν σημειωθεί η επίθεση. Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στην 14χρονη, με την οποία ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.