Κυψέλη: Για πρώτη ημέρα βρισκόταν στο σχολείο η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στην 14χρονη – Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών για το επεισόδιο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης μαθήτριας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγινε γνωστό, μαθήτριες συνεπλάκησαν εντός του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η 14χρονη στο χέρι αλλά και στην κοιλιακή χώρα, από αιχμηρό αντικείμενο και να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο περιστατικό εμπλέκονται 2 ανήλικες μαθήτριες, με τη φερόμενη ως δράστιδα να είναι μια 16χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο,  καθώς παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά και της είχε ήδη γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ακινητοποιήθηκε από συμμαθητές της και καθηγητές και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών.

Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα

Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών

Στην Ασφάλεια κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για το περιστατικό και καθηγητές του σχολείου, ενώ με εντολή εισαγγελέα δεν προχώρησαν στην σύλληψή τους.

Μαρτυρίες μαθητών που αξιολογούνται, αναφέρουν ότι προηγήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, καθώς η 16χρονη θεώρησε ότι είχε προσβληθεί, πριν σημειωθεί η επίθεση. Οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 16χρονη στην 14χρονη, με την οποία ήταν συμμαθήτριες χωρίς να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ραντεβού από σήμερα για ιατρικές εξετάσεις με ένα κλικ μέσω του MyHealth app

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο 2025 – Δείτε αναλυτι...

IRIS: Τι αλλάζει μετά την Πρωτοχρονιά στις συναλλαγές και ποιες θα είναι «επικίνδυνες»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:33 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγαπημένος καλ...
16:28 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: «Ήταν ανοησία μου» – Ένοχη η αγρότισσα με τα βίντεο στο TikTok

Ένοχη κρίθηκε η 53χρονη αγρότισσα στη Λαμία, που είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για βία κατά δικ...
16:07 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένη στην Ιεράπετρα: Την έδεσαν και την φίμωσαν στην προσπάθειά τους να την ληστέψουν 

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι δράστες φίμ...
15:26 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών του μπλόκου της Ν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα