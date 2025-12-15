Ολυμπιακός: «Συμφωνία Καμπελά με Ναντ, εξετάζεται 6μηνος δανεισμός» γράφουν τα γαλλικά ΜΜΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Καμπελά

H Ναντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρεμί Καμπελά προκειμένου να τον…ντύσει με τη φανέλα της κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Αυτό αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα «ouest-france», ενώ σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Ο Καμπελά επιθυμεί να φύγει από τον Ολυμπιακό, όπου έχει διετές συμβόλαιο, επειδή δεν λαμβάνει τον χρόνο παιχνιδιού που επιθυμεί. Ο 35χρονος επιθετικός μέσος θέλει να επιστρέψει στη Ligue 1», υπογραμμίζει.

Ανάλογη αναφορά και από τη γαλλική εφημερίδα L’Équipe, τονίζοντας ότι «ο Καμπελά θα ήταν πρόθυμος να ενταχθεί στην Ναντ και ότι εξετάζεται μια εξάμηνη συμφωνία δανεισμού».

Άλλα σημερινά (15/12) δημοσιεύματα στέκονται στο γεγονός ότι «η εξοικείωση του Καμπελά με το γαλλικό πρωτάθλημα θεωρείται βασικό πλεονέκτημα. Ενώ έχει συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2027, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός να επιτρέψει τη μεταγραφή του. Ο Καμπελά έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη Ναντ».

 

