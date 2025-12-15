Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη το πρωί της Δευτέρας 15/12.  Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε μία 14χρονη μαθήτρια στο χέρι.

Κουτσούμπας: Πραγματικός ξεσηκωμός ο μεγαλειώδης αγώνας των αγροτών – Δώστε λύσεις τώρα κι αφήστε την κοροϊδία

Το περιστατικό συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ η δράστις έχει οδηγηθεί στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.  Οι αστυνομικοί θα λάβουν καταθέσεις από καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

 

 

Σκέρτσος: Η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα φέρει ιδιότυπο αγροτικό Grexit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

Γιατί τρώμε χωρίς να πεινάμε; Τα τρόφιμα που ανοίγουν την όρεξη ειδικά στους πιο νέους

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αυτό είναι το νέο ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

Ισπανία: Γιατί επιβάλλει η χώρα τσουχτερό πρόστιμο στην πλατφόρμα Airbnb

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:47 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: «Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας» – Συγκέντρωση αγροτών στην κεντρική πλατεία για τη δίκη δύο συναδέλφων τους

Στο κέντρο της Λάρισας εμφανίστηκαν ξανά σήμερα τα τρακτέρ, καθώς οι αγρότες πραγματοποιούν συ...
14:32 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για δύο ώρες γέφυρα στον Πηνειό

Σε συμβολικό αποκλεισμό της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό της εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας προ...
14:18 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καμία χαλάρωση» ενόψει των εορτών, διαμηνύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα τα μέτρα πρό...
13:43 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δύσκολη… πίστα για τους αστυνομικούς ένα αγριογούρουνο – Έδωσαν αγώνα για να το πιάσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Σε… δύσκολη πίστα εξελίχθηκε η προσέγγιση του αγριογούρουνου που έκανε εμφάνιση στον Εύο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα