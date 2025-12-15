Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη το πρωί της Δευτέρας 15/12. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε μία 14χρονη μαθήτρια στο χέρι.

Το περιστατικό συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ η δράστις έχει οδηγηθεί στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Οι αστυνομικοί θα λάβουν καταθέσεις από καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.