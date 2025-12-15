Κουτσούμπας: Πραγματικός ξεσηκωμός ο μεγαλειώδης αγώνας των αγροτών – Δώστε λύσεις τώρα κι αφήστε την κοροϊδία

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην παρέμβασή του στη Βουλή κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάνοντας λόγο για έναν «πραγματικό ξεσηκωμό, συγκλονιστικό και μεγαλειώδη».

«Είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποίος επισκέφτηκε αγροτικά μπλόκα τις προηγούμενες ώρες. Τόνισε ότι «οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύσεις τώρα» και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση υπογράμμισε: «Τελεσίγραφα στέλνετε εσείς συκοφαντώντας όχι μόνο το περιεχόμενο αυτού του δίκαιου αγώνα, αλλά και τις μορφές του». Αναφέρθηκε, επίσης, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε στην αρχή της ομιλίας του ότι παίρνει σήμερα τον λόγο «μόνο για ένα ζήτημα. Γιατί, όταν μιλάμε για τον αγώνα των αγροτών μιλάμε για πραγματικό ξεσηκωμό, συγκλονιστικό και μεγαλειώδη. Χτες βρέθηκα στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, το Σάββατο στα Μάλγαρα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα και τη Λάρισα, στη Νίκαια. Είναι πρωτόγνωρη η μαζικότητα, η οργάνωση, η συλλογικότητα, η ενότητα και η αποφασιστικότητα. Είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996…».

Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε: «Κάτι έχετε καταλάβει κι εσείς εκεί στην κυβέρνηση. Βλέπω έχετε εγκαταλείψει τις αρχικές γελοιότητες για δήθεν κάποιες επετειακές κινητοποιήσεις. Οι βουλευτές σας σας μεταφέρουν ποια είναι η εικόνα, τι μέρες ζει όλη η ελληνική ύπαιθρος. Χωριά ολόκληρα δίνουν με αποφασιστικότητα τη μάχη σαν “μια γροθιά”, γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν. Τα έχουν ήδη χάσει όλα. Έχουν χάσει εισόδημα, παραγωγή, ζωϊκό κεφάλαιο, δεν τους αφήνετε να μείνουν και να παράγουν στον τόπο τους. Γνωρίζετε ότι η επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από τις επιδοτήσεις που ακόμα τους χρωστάτε – και πρέπει να τους τις δώσετε τώρα αμέσως! Η επιβίωσή τους εξαρτάται κι από τη μείωση του κόστους παραγωγής που σημαίνει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως δίνετε στους εφοπλιστές. Εξαρτάται από την εξασφάλιση εγγυημένων τιμών, όπως έχετε εξασφαλίσει για τα κοράκια των ΑΠΕ. Εξαρτάται από το πάγωμα των οφειλών για ταμεία, τράπεζες, όπως έχετε θεσμοθετήσει για το τραπεζικό κεφάλαιο με τον αναβαλλόμενο φόρο. Δηλαδή από όλα όσα περιλαμβάνει η λίστα των αιτημάτων της Πανελλαδικής Συνάντησης των Μπλόκων, τα οποία τα γνωρίζετε».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «οι εικόνες από τη μαζική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, βούλωσε πολλά στόματα, πρώτα από όλα το δικό σας κύριοι της κυβέρνησης! Τα τελεσίγραφα στους αγρότες τα στείλατε πρώτα εσείς. Μια με τα ΜΑΤ και την καταστολή, μια με τις δικαστικές διώξεις και τα αγροτοδικεία, συνέχεια με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας… και θα συνεχίζετε να τα τρώτε… Οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύσεις τώρα. Τελεσίγραφα στέλνετε εσείς συκοφαντώντας όχι μόνο το περιεχόμενο αυτού του δίκαιου αγώνα, αλλά και τις μορφές του».

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «τα μπλόκα σας ενοχλούν, γιατί “μπλοκάρουν” τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Εκείνοι που ενοχλούνται πραγματικά εδώ που τα λέμε και το λέτε κι εσείς δηλαδή, όχι εδώ μέσα, αλλά έξω όταν συζητάμε είναι οι εμποροβιομήχανοι, είναι κάποια μονοπώλια των Μεταφορών, είναι τα μεγάλα logistics, αφού η αύξηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων ή η όποια καθυστέρηση καθυστερεί τα κέρδη τους. Ενοχλούνται οι μεγάλοι όμιλοι που εκμεταλλεύονται το εθνικό οδικό μας δίκτυο με τα πανάκριβα διόδια. Ενοχλείται, φυσικά, το τουριστικό κεφάλαιο, οι μεγαλοξενοδόχοι που καταγράφουν κέρδη – ρεκόρ για άλλη μια χρονιά. Τα μπλόκα, κύριοι της κυβέρνησης, υπονομεύουν τα συμφέροντα των πολύ λίγων που εσείς υπηρετείτε! Δώστε λοιπόν λύσεις τώρα κι αφήστε την κοροϊδία».

«Τα χρωστούμενα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι… Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους “Φραπέδες”, “Τζιτζήδες” – πως τους λένε – για τις Φεράρι και τις Τζάγκουαρ και τα τζόκερ. Να βλέπει σε ζωντανή σύνδεση στην εξεταστική επιτροπή μέσα εκεί τα λαμόγια σας να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, όταν λίγες μέρες πριν λαλούσαν στα κανάλια λέγοντας πως θα έρθουν και θα τα πουν όλα… Τι μεσολάβησε; Μήπως κάποιος συμβιβασμός; Γιατί τα διάφορα λαμόγια έχουν μάθει να πουλάνε ακριβά το τομάρι τους. Από που όμως αντλούν αυτό το θράσος; Από εσάς κύριοι της κυβέρνησης!», συνέχισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Γιατί όταν απορρίψατε την πρόταση για προανακριτική στην πραγματικότητα αναγνωρίζατε και σεις το δικαίωμα της σιωπής στους υπουργούς σας. Το ίδιο δικαίωμα ασκείτε αποσιωπώντας τη μήτρα αυτού του σκανδάλου που είναι η ΚΑΠ της ΕΕ, η οποία μεθοδικά εδώ και χρόνια ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές για να συγκεντρωθεί η παραγωγή και η γη σε χέρια λίγα ληστών, καπιταλιστών. Το ίδιο κάνουν τα άλλα κόμματα. Κάνουν σημαία τους την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να μιλάνε για την περικοπή στην ΚΑΠ, ελέω πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ. Περιδιαβαίνουν στα μπλόκα, αλλά τσιμουδιά για το ότι την έχουν ψηφίσει…».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας, «στα μπλόκα η συζήτηση δεν αφορά μόνο στο τι θα καταφέρουν να αποσπάσουν σήμερα οι αγρότες. Συζήτηση εκεί γίνεται και για το “τι πρέπει να γίνει” για να επιβιώσουν, για να έχει η χώρα διατροφική επάρκεια και ο λαός πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Τι φταίει; Ότι ανάμεσα στον αγρότη που παράγει και πουλά κοψοχρονιά και στον εργάτη που αγοράζει πανάκριβα στο ράφι, μεσολαβεί το κέρδος του μεγαλέμπορα, του βιομηχάνου και άλλων εκμεταλλευτών, φυσικά, του μόχθου τους. Αυτό το εμπόδιο λοιπόν, πρέπει να φύγει από τη μέση…».

Καταλήγοντας, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, συνδυάζει την απαλλαγή του κτηνοτρόφου και του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια με την αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος και στο βάσανο της επιβίωσης. Τα υπόλοιπα για τον αντιλαϊκό, ταξικό προϋπολογισμό σας, που θίγει όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και όλους θα τα πούμε αύριο αναλυτικά».