Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Στο τμήμα Γαλήνη και Γρηγόρης, ο Ντίνος Βούλγαρης σε σοκ

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάμαρης, υπό το φως νέων αποδεικτικών στοιχείων, καλεί στο τμήμα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη.
  • Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, μαθαίνοντας όλα όσα του έκρυβε η Γαλήνη, την ώρα που ο Γρηγόρης αρραβωνιάζεται την Αγγελική.
  • Η Αγγελική συγκινείται από εντελώς απρόσμενα συναισθήματα, καθώς η δίψα της εκδίκησης δίνει τη θέση της στην αγάπη, όμως το φάσμα του κινδύνου για τον Γρηγόρη παραμένει.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Συγκλονιστική η συνέχεια της μεγάλης δραματικής σειράς του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Γιάμαρης υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων αναγκάζεται να καλέσει στο τµήµα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη.

Ο Βούλγαρης, µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ όσο ο Γρηγόρης ανυποψίαστος περνάει το δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αγγελική.

Στην ταβέρνα, ο Γρηγόρης  και η Αγγελική έχουν μόλις αλλάξει βέρες μπροστά στ’ αδέλφια του Γρηγόρη, Ορέστη και Λένα και τον αγαπημένο της τελευταίας, τον Χρόνη. Λόγια ερωτικά από τον Γρηγόρη στην Αγγελική μέσα από το τραγούδι που της αφιερώνει.

Η ‘Αντζελα /Αγγελική συγκινείται  και φαίνεται να κατακλύζεται από εντελώς απρόσμενα συναισθήματα. Ο Καπετανάκος μαθαίνει ότι ο Στελάρας είναι ερωτευμένος µε την γυναίκα του, ενώ ο Αντρέας πιέζει τη μάνα του να του αποκαλύψει τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βούλγαρη με τα φονικά του Ζήση και του Στράτου.

 Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Στην ταβέρνα, ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) και η Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) έχουν μόλις αλλάξει βέρες μπροστά στ’ αδέρφια του Γρηγόρη,  Ορέστη (Κυριάκος Σαλής) και Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) και τον αγαπημένο της τελευταίας, τον Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος).

Λόγια ερωτικά από τον Γρηγόρη στην Αγγελική μέσα από το τραγούδι που της αφιερώνει…

Η ‘Αντζελα/Αγγελική συγκινείται  και φαίνεται να κατακλύζεται από εντελώς απρόσμενα συναισθήματα.

Η δίψα της εκδίκησης έχει δώσει τη θέση της στην αγάπη και την τρυφερότητα…

Το φάσμα όμως του κινδύνου που απειλεί τον Γρηγόρη σκοτεινιάζει τη ματιά της κοπέλας που ξέρει ότι η Αλεξάνδρα Καπετανάκου οργανώνει την τιμωρία του Γρηγόρη με τρόπο σκληρό και τελεσίδικο…

 Δείτε το τρέιλερ

