Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Στο τμήμα Γαλήνη και Γρηγόρης, ο Ντίνος Βούλγαρης σε σοκ

Συγκλονιστική η συνέχεια της μεγάλης δραματικής σειράς του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Γιάμαρης υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων αναγκάζεται να καλέσει στο τµήµα για κατάθεση τον Γρηγόρη και την Γαλήνη.

Ο Βούλγαρης, µαθαίνοντας όλα αυτά που του έκρυβε τόσο καιρό η Γαλήνη, προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ όσο ο Γρηγόρης ανυποψίαστος περνάει το δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αγγελική.

*Το τραγούδι «Μισότρελος» είναι σε μουσική Μάριου Στρόφαλη και στίχους Γιώργου Κρητικού. Τραγουδά ο Βασίλης Μηλιώνης.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Στην ταβέρνα, ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) και η Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) έχουν μόλις αλλάξει βέρες μπροστά στ’ αδέρφια του Γρηγόρη, Ορέστη (Κυριάκος Σαλής) και Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) και τον αγαπημένο της τελευταίας, τον Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος).

Λόγια ερωτικά από τον Γρηγόρη στην Αγγελική μέσα από το τραγούδι που της αφιερώνει…

Η ‘Αντζελα/Αγγελική συγκινείται και φαίνεται να κατακλύζεται από εντελώς απρόσμενα συναισθήματα.

Η δίψα της εκδίκησης έχει δώσει τη θέση της στην αγάπη και την τρυφερότητα…

Το φάσμα όμως του κινδύνου που απειλεί τον Γρηγόρη σκοτεινιάζει τη ματιά της κοπέλας που ξέρει ότι η Αλεξάνδρα Καπετανάκου οργανώνει την τιμωρία του Γρηγόρη με τρόπο σκληρό και τελεσίδικο…

Δείτε το τρέιλερ