«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Ο Γρηγόρης μαθαίνει το μυστικό της Αγγελικής – Πώς θα αντιδράσει;

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Ο Γρηγόρης μαθαίνει το μυστικό της Αγγελικής – Πώς θα αντιδράσει;

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έρχεται απόψε στις 22:30 στις οθόνες μας με συγκλονιστικές εξελίξεις.

Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα.

Η βραδιά προς τιμήν της Αγγελικής / Άντζελας είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Ντίνος Βούλγαρης την ευχαριστεί γι’ άλλη μία φορά παρουσία του αστυνόμου Γιάμαρη. Η Άντζελα ρωτά τον Σπύρο Γιάμαρη αν έχει αποκαλύψει στην Γαλήνη για το παρελθόν της …

Ο Σπύρος τη διαβεβαιώνει ότι δεν έχει πει ότι ήταν στη δούλεψη του Καπετανάκου. Ο Γρηγόρης φανερά θυμωμένος με τη μητέρα του την Γαλήνη την επιπλήττει για την αγενή της συμπεριφορά προς την επίτιμη καλεσμένη τους.

Της λέει ότι γι’ αυτή τη γυναίκα έχει συναισθήματα και της ζητά επιτακτικά να του αποκαλύψει τι ξέρει για την Αγγελική. Τελικά, η Γαλήνη του αποκαλύπτει ότι η Αγγελική είχε σχέση με τον Στράτο και μαζί είχαν κανονίσει να φύγουν για την Αμερική…

Ο Γρηγόρης μένει εμβρόντητος μετά απ’ αυτή την αποκάλυψη…

Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και συγχρόνως συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του, ενώ ο Στελάρας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει μπροστά στην ψυχολογική πίεση που δέχεται από το αφεντικό του, που του ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να αποδείξει την αφοσίωσή του.

Ο Γιάμαρης πηγαίνει µε την Καίτη στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο Ζήσης και βρίσκει ένα στοιχείο που αλλάζει το αφήγημα της αστυνομίας, ενώ η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της.

Δείτε το sneak preview εδώ:

Η βραδιά προς τιμήν της Αγγελικής / Άντζελας είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Ντίνος Βούλγαρης την ευχαριστεί γι’ άλλη μία φορά παρουσία του αστυνόμου Γιάμαρη. Η Άντζελα ρωτά τον Σπύρο Γιάμαρη αν έχει αποκαλύψει στην Γαλήνη για το παρελθόν της … Ο Σπύρος τη διαβεβαιώνει ότι δεν έχει πει ότι ήταν στη δούλεψη του Καπετανάκου.

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) φανερά θυμωμένος με τη μητέρα του την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) την επιπλήττει για την αγενή της συμπεριφορά προς την επίτιμη καλεσμένη τους. Της λέει ότι γι’ αυτή τη γυναίκα έχει συναισθήματα και της ζητά επιτακτικά να του αποκαλύψει τι ξέρει για την Αγγελική. Τελικά, η Γαλήνη του αποκαλύπτει ότι η Αγγελική είχε σχέση με τον Στράτο και μαζί είχαν κανονίσει να φύγουν για την Αμερική…

Ο Γρηγόρης μένει εμβρόντητος μετά απ’ αυτή την αποκάλυψη…

Δείτε το sneak preview εδώ:

Η Κοραλία κάθεται μελαγχολική έξω από το καμπαρέ, είναι βαθιά ανήσυχη για την κατάσταση στη ζωή Βίκυς (της φίλης της) και των παιδιών της. Η Λουίζα (Χριστίνα Στεφανίδη) της φέρνει ένα ποτό για να πάρει δυνάμεις και να ξαναμπεί με ζήλο στη δουλειά.

Η Ντόρα κάνει βόλτες γύρω και η Κοραλία της δίνει το ποτό για να την κάνει να σιωπήσει και να την αφήσει στην ησυχία της. Η Φωφώ βγαίνει να ελέγξει την κατάσταση, η Κοραλία, φανερά προβληματισμένη, εκρήγνυται μετά από μία μπηχτή της Ντόρας και βρίζοντας ξαναμπαίνει στο μαγαζί.

Η Φωφώ ρωτά την Ντόρα αν κατάφερε να μάθει τι είναι αυτό που απασχολεί την Κοραλία…

Δείτε το trailer εδώ: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

gov.gr: Στα 312 εκατ. ευρώ το ετήσιο οικονομικό όφελος από την ψηφιοποίηση 20 δημόσιων υπηρεσιών – Αποκαλυπτική έρευνα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Ευφημία Καλογιάννη: Η Κοραλία είναι ερωτευμένη με τη Βίκυ – Κάνει τα πάντα για να τη σώσει

Η Ευφημία Καλογιάννη, η Κοραλία από τη δημοφιλή σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με...
20:28 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε με σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις της σειράς «Άγιος Έρωτας» τον οδήγησαν για μία ακόμη φορά στο μαγε...
19:38 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Θανάσης διώχνει Ζωή και Νικαίτη απ’ την πανσιόν

Η Σοφία θέλει να υποβάλλει Εβίτα και Χάρη σε εξέταση DNA στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ν...
19:18 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Χαραλάμπης αντικρύζει για πρώτη φορά τον Πέτρο

Καθηλώνει το αποψινό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” που έρχεται απόψε στις 21:...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα