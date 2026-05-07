Τηλεθέαση (6/5): Ποιος κέρδισε στην prime time σε δυναμικό και σύνολο κοινού

Η τηλεθέαση στην prime time είχε μεγάλο νικητή το MEGA με τον αγώνα UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν, που σημείωσε 19,8% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν οι σειρές του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,3% και «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ στο σύνολο την κορυφή κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του «MasterChef» στο STAR με 11,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 σημείωσε 14,8% στο σύνολο κοινού. Στις χαμηλότερες θέσεις της prime time βρέθηκαν οι ταινίες του OPEN και του ΣΚΑΪ, καθώς και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 MEGA UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν 19,8 2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,3 3 ALPHA Να μ’ αγαπάς 17,4 4 ALPHA Άγιος έρωτας 12,6 5 STAR MasterChef 11,4 6 MEGA Pre Game 10,5 7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 9,8 8 ANT1 Grand Hotel 8,2 9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 5,6 10 OPEN Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα 3,9 11 ΣΚΑΪ Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή 3,8 12 OPEN Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος 2,8

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)