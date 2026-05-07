Τηλεθέαση (6/5): Ποιος κέρδισε στην prime time σε δυναμικό και σύνολο κοινού

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Η τηλεθέαση στην prime time είχε μεγάλο νικητή το MEGA με τον αγώνα UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν, που σημείωσε 19,8% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν οι σειρές του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,3% και «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ στο σύνολο την κορυφή κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του «MasterChef» στο STAR με 11,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 σημείωσε 14,8% στο σύνολο κοινού. Στις χαμηλότερες θέσεις της prime time βρέθηκαν οι ταινίες του OPEN και του ΣΚΑΪ, καθώς και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 MEGA UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν 19,8
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,3
3 ALPHA Να μ’ αγαπάς 17,4
4 ALPHA Άγιος έρωτας 12,6
5 STAR MasterChef 11,4
6 MEGA Pre Game 10,5
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 9,8
8 ANT1 Grand Hotel 8,2
9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 5,6
10 OPEN Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα 3,9
11 ΣΚΑΪ Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή 3,8
12 OPEN Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος 2,8

 

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 25,5
2 MEGA UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν 20,1
3 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,2
4 ALPHA Άγιος έρωτας 17,8
5 ANT1 Grand Hotel 14,8
6 STAR MasterChef 10,1
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 8,5
8 MEGA Pre Game 7,8
9 ANT1 Παιχνίδια Εκδίκησης 7,4
10 ΣΚΑΪ Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή 4,6
11 OPEN Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος 3,6
12 OPEN Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα 3,3

