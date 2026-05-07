Τηλεθέαση (6/5): Ποιος κέρδισε στην prime time σε δυναμικό και σύνολο κοινού

Η τηλεθέαση στην prime time είχε μεγάλο νικητή το MEGA με τον αγώνα UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν, που σημείωσε 19,8% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν οι σειρές του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,3% και «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ στο σύνολο την κορυφή κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του «MasterChef» στο STAR με 11,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 σημείωσε 14,8% στο σύνολο κοινού. Στις χαμηλότερες θέσεις της prime time βρέθηκαν οι ταινίες του OPEN και του ΣΚΑΪ, καθώς και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|MEGA
|UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν
|19,8
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,3
|3
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|17,4
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|12,6
|5
|STAR
|MasterChef
|11,4
|6
|MEGA
|Pre Game
|10,5
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|9,8
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|8,2
|9
|ANT1
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|5,6
|10
|OPEN
|Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα
|3,9
|11
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή
|3,8
|12
|OPEN
|Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος
|2,8
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|25,5
|2
|MEGA
|UCL Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν
|20,1
|3
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,2
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17,8
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|14,8
|6
|STAR
|MasterChef
|10,1
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|8,5
|8
|MEGA
|Pre Game
|7,8
|9
|ANT1
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|7,4
|10
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική Ταινία – Λούφα και Παραλλαγή
|4,6
|11
|OPEN
|Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος
|3,6
|12
|OPEN
|Ξένη Ταινία – Κορίτσι για Φίλημα
|3,3