Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο – 29χρονος επιτέθηκε σε στρατιωτικούς

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/5) στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 29χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε, για άγνωστο λόγο, σε στρατιωτικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Η κατηγορία που τον οδήγησε ενώπιον της ανακρίτριας είναι αυτή περί ναρκωτικών, που είναι σε βαθμό κακουργήματος -οι υπόλοιπες είναι πλημμεληματικές. Σημειώνεται ότι μέχρι να απολογηθεί παραμένει κρατούμενος.