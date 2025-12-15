Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένη στην Ιεράπετρα: Την έδεσαν και την φίμωσαν στην προσπάθειά τους να την ληστέψουν 

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι δράστες φίμωσαν μια 67χρονη γυναίκα στο σπίτι της, στο χωριό Βασιλική.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, η 67χρονη γυναίκα, διαμένει μαζί με τον ηλικιωμένο σύζυγό της, αλλά και με την κόρη της, οι οποίοι το βράδυ της απόπειρας ληστείας, βρίσκονταν σε ξεχωριστά δωμάτια του σπιτιού.

Το περιστατικό έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους 2 δράστες να φεύγουν, τελικά, με άδεια χέρια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο άτομα φορούσαν γάντια, κουκούλες και μιλούσαν ελληνικά, ενώ στην προσπάθειά τους να την ληστέψουν, έδεσαν και φίμωσαν την 67χρονη με μονωτική ταινία.

Οι άλλοι δύο συγγενείς του θύματος δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, ενώ η γυναίκα κατάφερε να λυθεί μόνη της, αφαιρώντας την ταινία την οποία είχαν βάλει οι δράστες γύρω από το στόμα της, ώστε να μην μπορεί να καλέσει σε βοήθεια.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, καθώς το περιστατικό της προκάλεσε σοκ.