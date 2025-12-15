Λάρισα: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

Σύνοψη από το

  • Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους δύο αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.
  • Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με την συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους δύο συναδέλφους τους.
  • Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι η παρουσία τους συνδέεται με την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και με το αίτημα να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στον αγώνα.
Πηγή: onlarissa.gr

Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12), αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με την συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους δύο συναδέλφους τους.

Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι η παρουσία τους συνδέεται με την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και με το αίτημα να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στον αγώνα.

«Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας»

Η κινητοποίηση των αγροτών στο κέντρο της Λάρισας εντάσσεται στις κλιμακούμενες δράσεις των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, υπογραμμίζοντας την συνέχιση του αγώνα και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

«Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα. Να μην ρίχνει το βάρος στο πως να στρέψει την κοινωνία εναντίων μας» ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, προσθέτοντας:

«Να δοθούν λύσεις ώστε να επιστρέψουμε σπίτια μας, να κάνουμε και εμείς γιορτές. Σε διαφορετικό σενάριο θα κάνουμε πρωτοχρονιά στα μπλόκα. Είμαστε εδώ για να λυθούν τα προβλήματα μας και να διατηρηθεί η ελληνική ύπαιθρος ζωντανή».

Αναφορικά με τη δίκη των δύο κατηγορούμενων, τοποθετήθηκε ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνδέσμων Νομού Λάρισας Κώστας Χατζής, λέγοντας: «Θέλουμε να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε τον εκφοβισμό και την καταστολή των κινητοποιήσεων μας. Το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο, καθώς εξοργιζόμαστε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα μας».

16:33 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγαπημένος καλ...
16:28 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: «Ήταν ανοησία μου» – Ένοχη η αγρότισσα με τα βίντεο στο TikTok

Ένοχη κρίθηκε η 53χρονη αγρότισσα στη Λαμία, που είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για βία κατά δικ...
16:23 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Για πρώτη ημέρα βρισκόταν στο σχολείο η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι στην 14χρονη – Τι αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών για το επεισόδιο 

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο...
16:07 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένη στην Ιεράπετρα: Την έδεσαν και την φίμωσαν στην προσπάθειά τους να την ληστέψουν 

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι δράστες φίμ...
