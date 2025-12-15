Βαγγέλης Μαρινάκης: Αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου – Τα σχέδια αναβάθμισης

  • Η εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
  • Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου ταρτάν και την αντικατάσταση του φωτισμού με LED λαμπτήρες, με στόχο το στάδιο να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου επιπέδου Diamond League.
  • Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε τη διαχρονική αξία του Καλλιμάρμαρου ως συμβόλου ελληνικών ιδεωδών, ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ευχαρίστησε για την ανεκτίμητη προσφορά του.
Η εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα αναλάβει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε το εμβληματικό στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί νέο ταρτάν που θα πληροί όλα τα διεθνή στάνταρ για αγώνες Diamond League, ενώ θα αντικατασταθεί ο φωτισμός του με νέους LED λαμπτήρες που θα αναδείξουν την ομορφιά του Καλλιμάρμαρου και θα εξοικονομούν ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον.

Εκτός της βασικής χρήσης, ο νέος φωτισμός θα δημιουργεί ένα νυκτερινό φωτεινό περίπατο στη ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Επιπρόσθετα ο κ. Μαρινάκης θα αναλάβει τον φωτισμό της πρόσοψης του κτιρίου της ΕΟΕ, με δημιουργία της διάσημης Ελευθερίας Ντεκώ που φώτισε την Ακρόπολη και έχει αναλάβει το έργο.

«Το Καλλιμάρμαρο είναι πολύ περισσότερο από ένα στάδιο. Είναι το σύμβολο των διαχρονικών ελληνικών ιδεωδών -της ευγενούς άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι και της φιλίας μεταξύ των λαών. Αξίες που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, αναβίωσαν με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 σε αυτό ακριβώς το Στάδιο, και εξακολουθούν να εμπνέουν τον κόσμο. Θέλουμε να στηρίζουμε διαχρονικά αυτό το μνημείο, να το διατηρούμε ζωντανό, ώστε να μας υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ένα γεγονός. Είναι συνέχεια αξιών, συνέχεια ιστορίας, συνέχεια έμπνευσης για τις επόμενες γενιές» δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που προ ημερών ανέλαβε και τη στήριξη του παγκόσμιου πρωταθλητή της πάλης, Γιώργου Κουγιουμτσίδη, μέσω της εταιρείας ALTER EGO Media.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε με τη σειρά του: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που, όπως έχει πει πολλές φορές, διαχρονικά στηρίζει με συνέπεια και γενναιοδωρία κάθε προσπάθεια που προάγει τις αξίες του. Ένας πραγματικός λάτρης του Ολυμπιακού ιδεώδους και της αξίας του αθλητισμού. Τώρα, συνεχίζει να προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο, τόσο μέσα από τις εργασίες ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες κλασικού αθλητισμού, όσο και μέσα από τη στήριξη αθλητών και δράσεων που θα του ζητηθούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι ένας χορηγός χωρίς χρονικό ή οικονομικό όριο, χωρίς να ζητά ανταποδοτικά οφέλη, που αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή παιδεία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή του οφείλει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τη διαρκή και ανεκτίμητη προσφορά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

