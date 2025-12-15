Ρουμανία: Έκτη ημέρα διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους

Σύνοψη από το

  • Έκτη ημέρα διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα στη Ρουμανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν κάθαρση στο δικαστικό σύστημα της χώρας μετά από καταγγελίες για διαφθορά.
  • Περίπου 700 Ρουμάνοι δικαστές και εισαγγελείς έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρόμενοι για «βαθιά και συστημική δυσλειτουργία» στο δικαστικό σύστημα, με τον πρόεδρο της χώρας να καλεί σε διάλογο.
  • Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά τη δημοσίευση έρευνας που αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για άσκηση πιέσεων από υψηλά κλιμάκια, καθώς και ντοκιμαντέρ για ανήθικες πρακτικές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρουμανία: Έκτη ημέρα διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους
Φωτογραφία: Reuters

Έκτη ημέρα διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα στη Ρουμανία με τους διαδηλωτές να ζητούν κάθαρση στο δικαστικό σύστημα της χώρας μετά τις χθεσινές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις.

Περίπου 700 Ρουμάνοι δικαστές και εισαγγελείς έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμαρτυρόμενοι για «βαθιά και συστημική δυσλειτουργία» στο δικαστικό σύστημα.

Ο πρόεδρος της χώρας, Νικουσόρ Νταν, απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την «ακεραιότητα» στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη μετά τη δημοσίευση έρευνας από την πλατφόρμα Recorder, που αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για άσκηση πιέσεων από υψηλά κλιμάκια.

Η πλατφόρμα ανήρτησε την περασμένη εβδομάδα ντοκιμαντέρ, το οποίο υποστηρίζει ότι υψηλόβαθμοι δικαστές, οι οποίοι έχουν πολιτική υποστήριξη, χρησιμοποιούν κενά του νόμου για ανήθικες πρακτικές, περιλαμβανομένων αμφισβητούμενων αθωώσεων, και ότι οι δικαστές ή οι εισαγγελείς οι οποίοι διαμαρτύρονται αντιμετωπίζουν συχνά πειθαρχικές διώξεις.

Δικαστές του ρουμανικού εποπτικού οργάνου του δικαστικού σώματος δήλωσαν ότι το ντοκιμαντέρ ήταν μια απόπειρα αποσταθεροποίησης του δικαστικού συστήματος.

Αργά χθες το βράδυ περίπου 10.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο Βουκουρέστι φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Σας βλέπουμε» και «Ανεξαρτησία όχι υπακοή». Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

Γιατί τρώμε χωρίς να πεινάμε; Τα τρόφιμα που ανοίγουν την όρεξη ειδικά στους πιο νέους

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αυτό είναι το νέο ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

Ισπανία: Γιατί επιβάλλει η χώρα τσουχτερό πρόστιμο στην πλατφόρμα Airbnb

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους «ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημ...
12:53 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο γιος τους ανακρίνεται για τη δολοφονία τους – Η γνωριμία του ζευγαριού που επηρέασε το τέλος της ταινίας «When Harry Met Sally»

Ο θάνατος του διάσημου, αγαπητού και απόλυτα επιτυχημένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγο...
11:38 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής, τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bon...
11:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, τουλάχιστο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα