Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καμία χαλάρωση» ενόψει των εορτών, διαμηνύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαιροποίησε την επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καταγράφοντας 1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 441.273 θανατώσεις έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025.
  • Τονίστηκε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων», ειδικά την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων, με αυστηρούς κανόνες για μετακινήσεις, σφαγεία και διακίνηση ζωοτροφών.
  • Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι με 10.330 διενεργούμενους ελέγχους και 41 παραβάσεις, ενώ διατίθενται 187 εκατ. € για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καμία χαλάρωση» ενόψει των εορτών, διαμηνύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας (μετακινήσεις, σφαγεία, διακίνηση ζωοτροφών), την πορεία των ελέγχων, καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών μέτρων στήριξης, παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνέντευξη Τύπου.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισαν ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η πλήρης και διαφανής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των φορέων, της αγοράς και των πολιτών, για την πορεία της νόσου και την ανάγκη συνεργασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Η επιδημιολογική εικόνα (επικαιροποίηση έως 11/12/2025)

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 11 Δεκεμβρίου 2025), καταγράφονται:

1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2.365 εκτροφές

441.273 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου

Για το διάστημα 1–11 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφονται 77 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 95 εκτροφές.

Καμία χαλάρωση των μέτρων

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, ιδιαίτερα την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων.

Α. Μετακινήσεις – Σφαγεία

Μετακινήσεις προς σφαγή μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό/έγγραφο κυκλοφορίας.

Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία & Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες: μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR στο σίελο.

Μία μετακίνηση – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής αποκλειστικά για αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια μεταφοράς: καθαρισμός/απολύμανση πριν & μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Β. Βιοασφάλεια – Ασφαλής διακίνηση ζωοτροφών

Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά με αυστηρή βιοασφάλεια.

Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα και διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, μακριά από εκτροφές.

Χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις μέχρι τον τελικό προορισμό.

Υποχρεωτικός καθαρισμός & απολύμανση οχημάτων σε φόρτωση/εκφόρτωση.

Αρχείο απολυμάνσεων και παραστατικά διαθέσιμα στο όχημα/επιχείρηση.

ΜΑΠ μίας χρήσης και φορητός εξοπλισμός απολύμανσης για οδηγούς/μεταφορείς.

Οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων, παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία συνεργασίας με τις αστυνομικές/λιμενικές αρχές:

10.330 διενεργούμενοι έλεγχοι

41 βεβαιωμένες παραβάσεις

36 συλλήψεις

(Αύγουστος 2024 – 11 Δεκεμβρίου 2025)

Οικονομικά μέτρα στήριξης

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο στήριξης των κτηνοτρόφων, με Σύνολο Οικονομικών Μέτρων 187 εκατ. €, που περιλαμβάνει πόρους για ζωοτροφές, αποζημιώσεις θανατώσεων και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, καθώς και μέτρο για χαμένο εισόδημα.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε σε δηλώσεις του: «Η μάχη με την ευλογιά κρίνεται στην καθημερινή εφαρμογή των μέτρων. Ενισχύουμε τους ελέγχους και στηρίζουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, ώστε οι πόροι να φτάνουν γρήγορα και δίκαια εκεί που πρέπει. Καλούμε όλους σε απόλυτη συμμόρφωση – ειδικά ενόψει των εορτών – γιατί κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης ανέφερε: «Η βιοασφάλεια δεν είναι σύσταση, είναι προϋπόθεση για να περιοριστεί η νόσος. Η έγκαιρη δήλωση ύποπτων περιστατικών, η αυστηρή τήρηση των κανόνων σε μετακινήσεις, σφαγεία και διακίνηση ζωοτροφών, και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων είναι ο μόνος δρόμος για να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία και να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

Γιατί τρώμε χωρίς να πεινάμε; Τα τρόφιμα που ανοίγουν την όρεξη ειδικά στους πιο νέους

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αυτό είναι το νέο ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

Ισπανία: Γιατί επιβάλλει η χώρα τσουχτερό πρόστιμο στην πλατφόρμα Airbnb

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:47 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: «Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας» – Συγκέντρωση αγροτών στην κεντρική πλατεία για τη δίκη δύο συναδέλφων τους

Στο κέντρο της Λάρισας εμφανίστηκαν ξανά σήμερα τα τρακτέρ, καθώς οι αγρότες πραγματοποιούν συ...
14:32 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για δύο ώρες γέφυρα στον Πηνειό

Σε συμβολικό αποκλεισμό της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό της εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας προ...
13:49 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη το πρω...
13:43 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δύσκολη… πίστα για τους αστυνομικούς ένα αγριογούρουνο – Έδωσαν αγώνα για να το πιάσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Σε… δύσκολη πίστα εξελίχθηκε η προσέγγιση του αγριογούρουνου που έκανε εμφάνιση στον Εύο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα