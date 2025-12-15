Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καμία χαλάρωση» ενόψει των εορτών, διαμηνύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας (μετακινήσεις, σφαγεία, διακίνηση ζωοτροφών), την πορεία των ελέγχων, καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών μέτρων στήριξης, παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνέντευξη Τύπου.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισαν ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συντονιστής της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η πλήρης και διαφανής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των φορέων, της αγοράς και των πολιτών, για την πορεία της νόσου και την ανάγκη συνεργασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Η επιδημιολογική εικόνα (επικαιροποίηση έως 11/12/2025)

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 11 Δεκεμβρίου 2025), καταγράφονται:

1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2.365 εκτροφές

441.273 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου

Για το διάστημα 1–11 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφονται 77 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 95 εκτροφές.

Καμία χαλάρωση των μέτρων

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, ιδιαίτερα την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων.

Α. Μετακινήσεις – Σφαγεία

Μετακινήσεις προς σφαγή μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό/έγγραφο κυκλοφορίας.

Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία & Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες: μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR στο σίελο.

Μία μετακίνηση – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής αποκλειστικά για αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια μεταφοράς: καθαρισμός/απολύμανση πριν & μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Β. Βιοασφάλεια – Ασφαλής διακίνηση ζωοτροφών

Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά με αυστηρή βιοασφάλεια.

Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα και διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, μακριά από εκτροφές.

Χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις μέχρι τον τελικό προορισμό.

Υποχρεωτικός καθαρισμός & απολύμανση οχημάτων σε φόρτωση/εκφόρτωση.

Αρχείο απολυμάνσεων και παραστατικά διαθέσιμα στο όχημα/επιχείρηση.

ΜΑΠ μίας χρήσης και φορητός εξοπλισμός απολύμανσης για οδηγούς/μεταφορείς.

Οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων, παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία συνεργασίας με τις αστυνομικές/λιμενικές αρχές:

10.330 διενεργούμενοι έλεγχοι

41 βεβαιωμένες παραβάσεις

36 συλλήψεις

(Αύγουστος 2024 – 11 Δεκεμβρίου 2025)

Οικονομικά μέτρα στήριξης

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο στήριξης των κτηνοτρόφων, με Σύνολο Οικονομικών Μέτρων 187 εκατ. €, που περιλαμβάνει πόρους για ζωοτροφές, αποζημιώσεις θανατώσεων και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, καθώς και μέτρο για χαμένο εισόδημα.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε σε δηλώσεις του: «Η μάχη με την ευλογιά κρίνεται στην καθημερινή εφαρμογή των μέτρων. Ενισχύουμε τους ελέγχους και στηρίζουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, ώστε οι πόροι να φτάνουν γρήγορα και δίκαια εκεί που πρέπει. Καλούμε όλους σε απόλυτη συμμόρφωση – ειδικά ενόψει των εορτών – γιατί κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης ανέφερε: «Η βιοασφάλεια δεν είναι σύσταση, είναι προϋπόθεση για να περιοριστεί η νόσος. Η έγκαιρη δήλωση ύποπτων περιστατικών, η αυστηρή τήρηση των κανόνων σε μετακινήσεις, σφαγεία και διακίνηση ζωοτροφών, και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων είναι ο μόνος δρόμος για να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία και να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα».