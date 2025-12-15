Θεσσαλονίκη: Δύσκολη… πίστα για τους αστυνομικούς ένα αγριογούρουνο – Έδωσαν αγώνα για να το πιάσουν – ΒΙΝΤΕΟ

  • Σε… δύσκολη πίστα εξελίχθηκε η προσέγγιση αγριογούρουνου που έκανε εμφάνιση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Αστυνομικοί που κλήθηκαν να απομακρύνουν το ζώο από τον αστικό ιστό έδωσαν… αγώνα για να το πιάσουν, καθώς το αγριογούρουνο έκανε τα πάντα για να μη… συλληφθεί.
  • Παρά την επιχείρηση της αστυνομίας, ακόμα και με αυτοσχέδια… μπλόκα, το αγριογούρουνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτο, αποφεύγοντας πολλές φορές τους αστυνομικούς μέχρι τελικά να παγιδευτεί.
Σε… δύσκολη πίστα εξελίχθηκε η προσέγγιση του αγριογούρουνου που έκανε εμφάνιση στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, όπως φαίνεται σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν για να απομακρύνουν το ζώο από τον αστικό ιστό έδωσαν… αγώνα για να το πιάσουν, αφού το αγριογούρουνο έκανε τα πάντα για να μη… συλληφθεί.

Παρά την επιχείρηση που έστησε η αστυνομία, ακόμα και με αυτοσχέδια… μπλόκα, το αγριογούρουνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτο και απέφυγε πολλές φορές τους αστυνομικούς, που το κυνηγούσαν, έπεφταν κάτω και έκαναν ό,τι μπορούσαν να σκεφτούν, μέχρι τελικά να παγιδευτεί.

 

