Τουριστικά γραφεία Μακεδονίας – Θράκης: Ζητούν ελεύθερη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα

Σύνοψη από το

  • Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης ζητεί ελεύθερη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα.
  • Η Ένωση τονίζει ότι «στη δεδομένη χρονική περίοδο που διανύουμε… παρουσιάζεται ένα άμεσο πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους συναδέλφους μας και αφορά στην οργάνωση των οδικών εκδρομών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».
  • Επισημαίνεται ότι «μόνο τότε θα πεισθούν οι δυνητικοί επισκέπτες των γραφείων μας να εγγραφούν και να αποπληρώσουν τις αντίστοιχες συμμετοχές τους», καθώς σε αντίθετη περίπτωση «δημιουργείται ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ξενοδοχείο

Ελεύθερη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα ζητεί η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης. Η Ένωση, αφότου χαρακτηρίζει «δίκαιο» των αγώνα των αγροτών στην ανακοίνωση σημειώνει:

«Στη δεδομένη χρονική περίοδο που διανύουμε (λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), παρουσιάζεται ένα άμεσο πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους συναδέλφους μας και αφορά στην οργάνωση των οδικών εκδρομών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Γι’ αυτό, «επιδιώκουμε, με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτών μας, να είναι ελεύθερη η πρόσβαση και η διέλευση από όλα τα αντίστοιχα μπλόκα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας μας και η συγκεκριμένη απόφαση να ανακοινωθεί σε όλα τα ΜΜΕ αμεσότατα. Μόνο τότε θα πεισθούν οι δυνητικοί επισκέπτες των γραφείων μας να εγγραφούν και να αποπληρώσουν τις αντίστοιχες συμμετοχές τους».

«Σε αντίθετη περίπτωση», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, «χάνονται όλες οι εξοφλήσεις και οι προκαταβολές που δόθηκαν στα ξενοδοχεία, η κράτηση ξεναγών, συνοδών, οι κρατήσεις εστιατορίων και χώρων αναψυχής και δημιουργείται ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας».

13:28 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Οι επιθέσεις σε μετανάστες δεν ήταν τυχαία περιστατικά – Βασίζονταν στο μίσος απέναντι σε όσους χαρακτήριζαν «υπανθρώπους»

Συνεχίζεται για δεύτερη συνεδρίαση η αγόρευση της εισαγγελέως του Δικαστηρίου όπου εκδικάζεται...
12:07 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Απεργία 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο, Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με αιχμή τον νέο προϋπολογισμό που ψηφί...
11:12 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στο Ηράκλειο: Άνδρας ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν ασέλγησε σε 15χρονη

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο κέντρο του Ηρακλείου καθώς φέρεται πως έπεσε θύμα ασέ...
11:00 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λέρος: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη

Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση ...
