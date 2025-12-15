Τουριστικά γραφεία Μακεδονίας – Θράκης: Ζητούν ελεύθερη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα

Ελεύθερη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα ζητεί η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης. Η Ένωση, αφότου χαρακτηρίζει «δίκαιο» των αγώνα των αγροτών στην ανακοίνωση σημειώνει:

«Στη δεδομένη χρονική περίοδο που διανύουμε (λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), παρουσιάζεται ένα άμεσο πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους συναδέλφους μας και αφορά στην οργάνωση των οδικών εκδρομών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Γι’ αυτό, «επιδιώκουμε, με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτών μας, να είναι ελεύθερη η πρόσβαση και η διέλευση από όλα τα αντίστοιχα μπλόκα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας μας και η συγκεκριμένη απόφαση να ανακοινωθεί σε όλα τα ΜΜΕ αμεσότατα. Μόνο τότε θα πεισθούν οι δυνητικοί επισκέπτες των γραφείων μας να εγγραφούν και να αποπληρώσουν τις αντίστοιχες συμμετοχές τους».

«Σε αντίθετη περίπτωση», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, «χάνονται όλες οι εξοφλήσεις και οι προκαταβολές που δόθηκαν στα ξενοδοχεία, η κράτηση ξεναγών, συνοδών, οι κρατήσεις εστιατορίων και χώρων αναψυχής και δημιουργείται ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας».