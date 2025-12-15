Απεργία 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο, Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με αιχμή τον νέο προϋπολογισμό που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα. Την ίδια στιγμή, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αλληλεγγύη της και στις κινητοποιήσεις του αγροτικού τομέα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

“Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!”.

Κλειστά σχολεία

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποίησε, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, την απόφαση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν και εκείνοι στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ανακοινωθούν σήμερα, με το ενδεχόμενο απεργιακών παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση.