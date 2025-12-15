«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 21χρονος προσπάθησε να περάσει 18 κιλά κάνναβη που είχε στη βαλίτσα του

  • Ένας 21χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 18 κιλά ναρκωτικών στη βαλίτσα του.
  • Στην αποσκευή του εντοπίστηκαν 18 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), την οποία έφερνε αεροπορικώς από το εξωτερικό με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Αεροπορικώς έφερνε κάνναβη από το εξωτερικό ένας 21χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, ο οποίος συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με περισσότερα από 18 κιλά ναρκωτικών στη βαλίτσα του.

Το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την έρευνα στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν 18 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

