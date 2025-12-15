Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

  Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ τραυματίστηκε σοβαρά ενώ αφόπλισε έναν εκ των φερόμενων δραστών, σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή πολλών.
  Η ηρωική του πράξη έχει συγκινήσει όχι μόνο την Αυστραλία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει συγκεντρωθεί σε δωρεές σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξή του.
  Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισαν τον Αχμέντ «γνήσιο ήρωα», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έσωσε πολλές ζωές».
Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής, τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ τραυματίστηκε σοβαρά ενώ αφόπλισε έναν εκ των φερόμενων δραστών, σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή πολλών από τους παρευρισκόμενους στον εορτασμό της Χανουκά την Κυριακή.

Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Η ηρωική του πράξη έχει συγκινήσει όχι μόνο την Αυστραλία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει συγκεντρωθεί σε δωρεές σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξή του.

«Πάω να πεθάνω…»

Πριν πλησιάσει τον φερόμενο δράστη, ο Αχμέντ είπε στον ξάδελφό του: «Πάω να πεθάνω… πες στην οικογένειά μου ότι έσωσα ανθρώπινες ζωές», όπως ανέφερε ο Jozay Alkanj έξω από το νοσοκομείο τη Δευτέρα το πρωί.

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών όρμησε πάνω στον ένοπλο δράστη.


Οι ύποπτοι, ο 50χρονος Sajid Akram και ο 24χρονος γιος του, Naveed, φέρονται να έχουν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), σύμφωνα με το ABC News.

Πηγή: Χ

Ο Αχμέντ, ο οποίος γεννήθηκε στη Συρία, τραυματίστηκε με δύο σφαίρες στον ώμο και νοσηλεύεται, ενώ το θάρρος του έχει κερδίσει τον θαυμασμό ολόκληρης της Αυστραλίας.

Ο ξάδελφός του περιέγραψε ότι οι στιγμές πριν από την επίθεση ήταν χαοτικές. «Χρειαζόμασταν έναν καφέ. Ήταν μόνο δέκα λεπτά πριν συμβεί αυτό. Ήταν τρελό, πήγαμε πίσω από τα αυτοκίνητα, βλέπαμε ανθρώπους να πυροβολούν πολύ κοντά μας».

Το βίντεο δείχνει τον Αχμέντ να κινείται κρυφά μέσα στο πάρκινγκ κατά μήκος της Campbell Parade, καλυπτόμενος πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα, πριν τρέξει προς τον φερόμενο δράστη και του αποσπάσει το όπλο.

Ο δράστης έπεσε προς τα πίσω, ενώ ο Αχμέντ στήριξε το όπλο σε ένα δέντρο μέχρι που ένας δεύτερος περαστικός έσπευσε και πέταξε ένα αντικείμενο στον δράστη.

Πηγή: ABC News

Το περιστατικό έγινε μπροστά στον δεύτερο ύποπτο, τον Naveed Akram, ο οποίος παρακολουθούσε από μια γέφυρα κοντά, με όπλο στο χέρι. Ο Naveed μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρουρά με κρίσιμους για τη ζωή τραυματισμούς, ενώ ο πατέρας του σκοτώθηκε από την αστυνομία επί τόπου.

Στήριξη και αναγνώριση

Μια καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια από πάνω από 5.000 δωρεές για τον Αχμέντ , περιλαμβανομένων 100.000 δολαρίων από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν.

Η οικογένεια του Αχμέντ συγκινήθηκε από τον ηρωισμό του. Η μητέρα του δήλωσε ότι «δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει όταν έμαθε ότι ο γιος της ήταν ο ήρωας που έσωσε αμέτρητες ζωές στην Bondi Beach».

Πηγή: ABC News

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε: «Σήμερα είδαμε Αυστραλούς να τρέχουν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους. Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έχει σώσει ζωές».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον Αχμέντ «γνήσιο ήρωα» και τόνισε σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έσωσε πολλές ζωές».

«Νομίζω ότι αξίζει να θυμόμαστε πως μέσα σε όλο αυτό το κακό, μέσα σε όλη αυτή τη θλίψη, υπάρχουν ακόμα υπέροχοι, γενναίοι Αυστραλοί που είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν έναν εντελώς ξένο», πρόσθεσε.

