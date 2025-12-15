Αυστραλία: Σχέσεις με το ISIS εκτιμάται πως είχαν οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ερωτήματα για το κίνητρο και τις πιθανές διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) εγείρει η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή σε εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, σε ένα περιστατικό που οι αυστραλιανές Αρχές χαρακτηρίζουν ξεκάθαρα αντισημιτική ενέργεια.

Οι δράστες της ένοπλης επίθεσης, πατέρας και γιος, είχαν πιθανές διασυνδέσεις με το ISIS, μετέδωσε τη Δευτέρα το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Αν και η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημο κίνητρο για τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς, αξιωματικοί δηλώνουν ότι επρόκειτο ξεκάθαρα για αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια.

Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο «αρχέγονους» αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στον τόπο της επίθεσης, οι οποίοι κρίθηκαν ενεργοί. Οι μηχανισμοί απομακρύνθηκαν από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών και τελικά καταστράφηκαν από την αστυνομία.

Σημαίες του ISIS

Ανώτεροι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην έρευνα ανέφεραν στο ABC ότι δύο σημαίες του ISIS βρέθηκαν στο αυτοκίνητο των ενόπλων στην παραλία, ωστόσο η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τις ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, άρχισαν να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δύο δράστες, αφού ο 50χρονος πατέρας, ντυμένος στα μαύρα, και ο 24χρονος γιος του εθεάθησαν δίπλα-δίπλα σε μια μικρή γέφυρα, να πυροβολούν με μακρύκαννα όπλα εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία.

Ο πατέρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ως Sajid Akram, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, σύμφωνα με τους ερευνητές.

E-V-I-L Sajid Akram and Naveed Akram: Father (50) son (24) Sajid Local fruit shop owner shot dead by police ~ had license for 6 firearms Naveed critical condition ~ unemployed bricklayer studied at Hamdard University Islamabad Pakistan Mother: “He rings me up [on Sunday]… pic.twitter.com/9opboFhAST — Joni Job (@jj_talking) December 15, 2025



Είχε άδεια οπλοκατοχής για έξι όπλα και, όπως εκτιμά η αστυνομία, και τα έξι χρησιμοποιήθηκαν για να σκοτώσουν και να τραυματίσουν ανθρώπους που απολάμβαναν μια ηλιόλουστη ημέρα στη διασημότερη παραλία της Αυστραλίας.

Ο πατέρας είχε έρθει για πρώτη φορά στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ. Το 2001 απέκτησε βίζα που χορηγείται σε συζύγους Αυστραλών πολιτών ή μόνιμων κατοίκων, ενώ έκτοτε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ταξίδεψε στο εξωτερικό τρεις φορές.

Ο γιος του, ο οποίος σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών είναι Αυστραλός πολίτης γεννημένος στη χώρα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, υπό αστυνομική φρούρηση.

Σχέση με μέλος του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο γιος, ο οποίος κατονομάζεται από τα τοπικά μέσα ως Naveed Akram, είχε απασχολήσει τις αυστραλιανές υπηρεσίες ασφαλείας το 2019.

Trained Pakistani 53rrorists Naveed and Sajid Akram bring Global jhad to Australia through #Bondibeach massacre. Look at the speed and calmness of trained Pakistan 53rrorist. pic.twitter.com/Hnh5mkw0QD — Imperial Tiffin (@Yash_Dhawan_) December 15, 2025



«Εξετάστηκε με βάση τη συσχέτισή του με άλλα άτομα και η εκτίμηση που έγινε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για συνεχιζόμενη απειλή ή για κίνδυνο να εμπλακεί σε βία», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Today’s Terrorist attack in Australia at Bondi Beach Sydney. Ahmed El Ahmed is the hero… Naveed Akram is the evil… It isn’t about religion, it’s about Evil vs Humanity #BondiBeach #bondiattack pic.twitter.com/nSGGN7z3ER — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) December 14, 2025



Το ABC ανέφερε ότι ο Naveed Akram θεωρείται πως είχε στενή σχέση με μέλος του ISIS, το οποίο συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 και καταδικάστηκε για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας μετέδωσε επίσης ότι οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής πιστεύουν πως οι δύο ένοπλοι της παραλίας Bondi είχαν ορκιστεί πίστη στο ISIS.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποίησε εφόδους σε δύο ακίνητα στο δυτικό Σίδνεϊ. Το ένα βρισκόταν στο προάστιο Μπόνιριγκ, όπου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, διέμενε ο Naveed Akram, ενώ το δεύτερο ήταν ένα σπίτι στο Κάμπσι, στο οποίο φέρεται να είχαν μείνει πατέρας και γιος πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Ο Οργανισμός Πληροφοριών Ασφαλείας της Αυστραλίας (ASIO) δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει άτομα ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλουμε να κατανοήσουμε το κίνητρο πίσω από αυτά τα δύο άτομα. Θέλουμε να καταλάβουμε αν αυτοί οι άνθρωποι εμπλέκονταν περαιτέρω σε οποιαδήποτε αδικήματα, αλλά δεν έχουμε κάποιο ιστορικό που να δείχνει ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο».

H Αυστραλία βάζει στο στόχαστρο το Ιράν

Η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία, για την ύπαρξη «τρομοκρατικής υποδομής» στην χώρα, υποστηριζόμενης από το Ιράν, η οποία σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Τον Οκτώβριο, η Μοσάντ δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με ένα διεθνικό τρομοκρατικό δίκτυο που διευθύνεται από την Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, την Quds Force, η οποία ήταν πίσω από μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους σε δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, ο ανώτερος διοικητής της ιρανικής IRGC-Quds Force, Sardar Ammar, ηγείται του δικτύου, το οποίο ενέτεινε τις προσπάθειές του να επιτεθεί σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε όλο τον κόσμο, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τον Αύγουστο, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για συμμετοχή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις το 2024, στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε ένα εστιατόριο με κοσέρ φαγητά στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών.

Η Καμπέρα απέλασε επίσης τον πρέσβη του Ιράν και δήλωσε ότι θα καταχωρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν η πρώτη φορά που η Αυστραλία απέλασε πρέσβη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ήρωας που έσωσε ζωές αφοπλίζοντας τον έναν δράστη

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο Αχμέντ τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά, πιθανότατα του δεύτερου δράστη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Τον είδα χθες το βράδυ και ήταν σε καλή διάθεση», δήλωσε ο πατέρας του. «Είπε ότι ευχαριστεί τον Θεό που μπόρεσε να το κάνει αυτό, να βοηθήσει αθώους ανθρώπους και να σώσει ανθρώπους από αυτά τα τέρατα, αυτούς τους δολοφόνους».

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες πόλεις του κόσμου για το Χανουκά

Μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη ενισχύουν την ασφάλεια γύρω από τις εκδηλώσεις του Χανουκά, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην εβραϊκή γιορτή στην παραλία Bondi, του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου θα ανάψει μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτήσει την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, έγραψε στο X ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα προστασίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Χανουκά και τις συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ενώ στη κύρια συναγωγή της Βαρσοβίας η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την αποψινή εκδήλωση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δηλώνει ότι έχει επίσης ενισχύσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από τους εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργού.

Η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, φωτίστηκε το βράδυ με τα χρώματα της αυστραλιανής σημαίας σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.