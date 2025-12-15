Δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες – Στο «κάδρο» και δύο γυναίκες

Σύνοψη από το

  • Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία για την διπλή δολοφονία.
  • Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία, φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Δύο ακόμη άτομα, δύο γυναίκες (η σύντροφος του ανιψιού και μία συγγενής του), έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό, με την ανακρίτρια να διερευνά τον ρόλο τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα ανιψιός επιχειρηματίας

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγούνται σήμερα (15/12) στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία για την διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα (ο οποίος είναι εργοδότης των δύο ατόμων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών των 22χρονων), φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία, με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο ακόμη δύο άτομα έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό, σύμφωνα με το Mega. Πρόκειται για δύο γυναίκες, η σύντροφος του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Η ανακρίτρια διερευνά τον ρόλο τον οποίο φέρονται να έχουν παίξει σε όλη την υπόθεση αυτή. Ήδη έχει βγει ένταλμα για τον 33χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία ο οποίος είναι διακοπές στο εξωτερικό.

Ο εν λόγω άνδρας πούλησε το μερίδιό του στην μητέρα και στον αδερφό του, πήρε 900.000 ευρώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε καλή φυσική κατάσταση; Δείτε αν μπορείτε να κάνετε αυτές τις 5 κινήσεις

21χρονη που έγινε αγνώριστη χάνοντας 45 κιλά αποκαλύπτει το πρωινό που καίει λίπος

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση- Ποιοι και πόσο θα έχουν όφελος – Όλες οι λεπτομέρειες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:47 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τρόμος στην Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν...
07:57 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (15/12) στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από φωτιά που εκδηλ...
07:27 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με...
07:05 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ελε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα