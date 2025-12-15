e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων και επιδόματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,
  • από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:12 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση – Ποιοι και πόσο όφελος θα έχουν

Ζήτημα λίγων ωρών είναι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της πολυαναμενόμενης ρύθμισης δανείων σ...
06:47 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

ΦΠΑ: Αυξάνεται κατά 57% ο αριθμός των ελέγχων για παράνομες επιστροφές και απάτες – Πού θα δοθεί προτεραιότητα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει τους ελέγχους στις επιστροφές ΦΠΑ, αυξάνοντα...
06:08 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινά η πληρωμή του και πως να το υπολογίσετε – Ποιοι θα πάρουν περισσότερα φέτος

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η...
15:22 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο, απευθύνουν παραγωγικοί φορείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

Τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διά...
