Τουλάχιστον 21 νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στο Μαρόκο – Οι χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας

  • Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στη Σάφι του Μαρόκου, όταν ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν την περιοχή, προκαλώντας το χειρότερο χτύπημα κακοκαιρίας στη χώρα εδώ και δέκα χρόνια.
  • Δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, ενώ σπίτια, καταστήματα και δρόμοι πλημμύρισαν ή καταστράφηκαν, με τις αρχές να συνεχίζουν την αναζήτηση θυμάτων.
  • Ειδικοί συνδέουν την ένταση των φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων έως την Τρίτη.
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στη Σάφι, στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού στο Μαρόκο, όταν ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν την περιοχή, προκαλώντας το χειρότερο χτύπημα κακοκαιρίας στη χώρα εδώ και δέκα χρόνια. Παράλληλα, δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, δρόμοι καταστράφηκαν και οι αρχές εξακολουθούσαν να αναζητούν θύματα, την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιούσε για νέο κύμα ισχυρών φαινομένων.

Η επαρχία Σάφι, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της Ραμπάτ, χτυπήθηκε από πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές μέσα σε μία ώρα, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Το νερό φούσκωσε ξαφνικά, πλημμύρισε δρόμους και γειτονιές και αιφνιδίασε τους κατοίκους και τις τοπικές υποδομές.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για 32 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λειτουργεί και ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια του Μαρόκου. Όπως ανακοινώθηκε, «οι περισσότεροι» εξ αυτών «έλαβαν τις απαραίτητες φροντίδες και θεραπείες» και πήραν εξιτήριο.

Σύμφωνα με ειδικούς, το φθινόπωρο στο Μαρόκο κάποτε ήταν περίοδος ήπιας μετάβασης προς τον χειμώνα, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Όμως η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη διατηρούν στην ατμόσφαιρα υγρασία από τους θερινούς μήνες, γεγονός που εντείνει την πιθανότητα για ακραίες βροχοπτώσεις, όπως τονίζουν επιστήμονες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες βίντεο έδειχναν λασπωμένο χείμαρρο να διαλύει τα πάντα στο πέρασμά του στους δρόμους της Σάφι, παρασύροντας από κάδους απορριμμάτων έως αυτοκίνητα. Σε κάποια πλάνα φαινόταν μαυσωλείο βυθισμένο στο νερό, ενώ μέλη της πολιτικής προστασίας επιχειρούσαν με βάρκες για να απεγκλωβίσουν κατοίκους.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 70 σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη πλημμύρισαν, δέκα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους.

Το σκηνικό που άφησε πίσω της η κακοκαιρία ήταν σοκαριστικό. Η Σάφι βίωσε «μαύρη μέρα», όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Χάμζα Σντουάνι, ενώ ο Μαρουάν Τάμερ αναρωτήθηκε «γιατί δεν ήρθε κανένα φορτηγό να αντλήσει νερά».

Το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει, αποκαλύπτοντας τεράστιες ποσότητες λάσπης και αναποδογυρισμένα οχήματα. Κάτοικοι παρακολουθούσαν τις προσπάθειες της πολιτικής προστασίας και των σωστικών συνεργείων να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στις περιοχές που είχαν πληγεί.

Οι έρευνες για πιθανά θύματα συνεχίζονταν, με τις αρχές να προσπαθούν να «αποκαταστήσουν την ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές» και να «προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στους πληθυσμούς που επλήγησαν από αυτή την εξαιρετική κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από το Σάββατο, η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για χιονοπτώσεις σε υψόμετρο 1.700 μέτρων και ισχυρές βροχές σε αρκετές επαρχίες. Το βράδυ της Κυριακής επανήλθε, ανακοινώνοντας ότι αναμένονται νέες καταρρακτώδεις βροχές σε όλη τη χώρα μέχρι και την Τρίτη.

Παρά τις πλημμύρες, το Μαρόκο βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή ξηρασία για έβδομη συνεχή χρονιά. Τον Σεπτέμβριο του 2024, 18 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από σφοδρές βροχές στα νότια και νοτιοανατολικά της χώρας. Τον Νοέμβριο του 2014, πάνω από 30 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στον νότο, όταν ποταμοί υπερχείλισαν στους πρόποδες του Άτλαντα.

Ακόμη πιο παλιά, το 1995, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φονικές πλημμύρες της κοιλάδας Ουρίκα, μόλις 30 χιλιόμετρα από τη Μαράκες, σε ένα γεγονός που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη των Μαροκινών.

