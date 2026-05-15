Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι αναμένεται να πει στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Με κεντρικό μήνυμα τη συσπείρωση, την ενότητα της παράταξης και την προβολή του κυβερνητικού έργου της τελευταίας εξαετίας, αρχίζει σήμερα (15/5), το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο της επόμενης περιόδου, επιχειρώντας παράλληλα να εκπέμψει μήνυμα εσωκομματικής συνοχής, σε μια συγκυρία όπου το κυβερνητικό στρατόπεδο επιδιώκει να αφήσει πίσω τις πρόσφατες εσωτερικές εντάσεις και τις διαφοροποιήσεις στελεχών.

Ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ εισέρχεται πλέον σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, με την Πειραιώς να οργανώνει σταδιακά τον προεκλογικό σχεδιασμό για κάλπες οποιαδήποτε στιγμή από το φθινόπωρο του 2026 έως και την άνοιξη του 2027. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι το συνέδριο αποτελεί την αφετηρία μιας μακράς πολιτικής καμπάνιας με βασικούς άξονες τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της άμυνας και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

«Η Ελλάδα του 2030» και η ατζέντα της επόμενης ημέρας

Στην κεντρική του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των αλλαγών στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση, στις επενδύσεις, στην αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας, αλλά και στη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζει ως κορυφαίο θεσμικό στόχο της νέας περιόδου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην προβολή των οικονομικών δεικτών της χώρας, όπως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των ξένων επενδύσεων, στοιχεία που η κυβέρνηση προβάλλει ως απόδειξη πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει άνοιγμα τόσο προς το κεντρώο ακροατήριο όσο και προς την παραδοσιακή βάση της ΝΔ, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις εσωτερικές ισορροπίες και να αποτρέψει διαρροές προς τα δεξιά του κόμματος.

Στόχος η κομματική συσπείρωση

Το συνέδριο θα έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, με την ηγεσία της ΝΔ να επιδιώκει να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τις εσωκομματικές αιχμές που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τους κυβερνητικούς χειρισμούς αλλά και την πολιτική φυσιογνωμία της παράταξης.

Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ένα τυπικό κομματικό συνέδριο. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση εξακολουθεί να κυριαρχεί εκλογικά, αλλά έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια φθοράς στην κοινωνία και εσωτερικής νευρικότητας στην παράταξη.

Ηγετική και ενωτική η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να κινηθεί λιγότερο σε κομματικούς τόνους και περισσότερο σε ένα μοντέλο «κρατικού ηγέτη», με βασικό στόχο να επαναφέρει το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι σε ένα πολιτικό σκηνικό που η κυβέρνηση θα περιγράψει ως αβέβαιο και κατακερματισμένο.

Η κεντρική ιδέα της παρέμβασής του πιθανότατα θα είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή: γεωπολιτικές πιέσεις, οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, μεταναστευτικό, άμυνα, ενεργειακό κόστος και κοινωνική πίεση από την ακρίβεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εμφανίσει τη ΝΔ όχι απλώς ως κυβερνητικό κόμμα αλλά ως τον μοναδικό μηχανισμό πολιτικής σταθερότητας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το Μαξίμου γνωρίζει ότι η μεγάλη απειλή σήμερα δεν είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά η χαλάρωση και η αποσυσπείρωση ψηφοφόρων της ίδιας της ΝΔ.

Για αυτό και η ομιλία αναμένεται να έχει διπλή στόχευση. Από τη μία προς το κέντρο, όπου ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για οικονομία, επενδύσεις, ψηφιακό κράτος και μεταρρυθμίσεις, προσπαθώντας να διατηρήσει το προφίλ του «μεταρρυθμιστή ευρωπαϊστή ηγέτη». Από την άλλη, προς το δεξιό και παραδοσιακό ακροατήριο της παράταξης, όπου θα υπάρξουν πιο έντονες αναφορές στην ασφάλεια, στα εθνικά θέματα, στα σύνορα και στην «τάξη». Όπως αναφέρει η «Απογευματινή», το στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πρέπει να κρατήσει ενωμένα δύο διαφορετικά ακροατήρια, που πλέον δεν «συγκινούνται» από τα ίδια πράγματα.

Εσωκομματικά, το συνέδριο έχει και χαρακτήρα ελέγχου ισορροπιών. Υπάρχει εμφανής μουρμούρα σε τμήματα της δεξιάς πτέρυγας, κυρίως για ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικής πολιτικής και για την αίσθηση ότι η κυβέρνηση κινείται υπερβολικά προς το κέντρο. Ο Πρωθυπουργός δύσκολα θα απαντήσει ευθέως σε αυτές τις φωνές, αλλά θα επιχειρήσει να τις απορροφήσει πολιτικά, δίνοντας ιδεολογικά «σήματα» χωρίς να αλλάξει πραγματικά στρατηγική. Η γραμμή του θα είναι περίπου ότι «η ΝΔ παραμένει μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, αλλά κυβερνά για όλους».

Αυτό είναι και το βασικό μοντέλο με το οποίο επιδιώκει να πάει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από τη ρητορική περί «Ελλάδας του 2030» φαίνεται να κρύβεται και κάτι βαθύτερο: η προσπάθεια του Μητσοτάκη να ανοίξει έμμεσα τη συζήτηση για πολιτική κυριαρχία μεγαλύτερου βάθους χρόνου. Δηλαδή όχι απλώς μια ακόμα κυβερνητική θητεία, αλλά μια περίοδο όπου η ΝΔ θα λειτουργεί ως ο μόνιμος άξονας εξουσίας του συστήματος. Αυτό εξηγεί γιατί το συνέδριο θα έχει έντονα στοιχεία στρατηγικής αφήγησης και όχι μόνο κομματικής συσπείρωσης.

Συνολικά, η ομιλία του Πρωθυπουργού πιθανότατα θα επιχειρήσει να συνδυάσει τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα:

απολογισμό,

προεκλογική προετοιμασία,

εσωκομματική πειθαρχία

και εθνικό αφήγημα σταθερότητας.

Αν πετύχει να ενώσει αυτά τα κομμάτια χωρίς να δείξει αμυντικός απέναντι στη φθορά, το συνέδριο θα θεωρηθεί επιτυχημένο για το Μαξίμου. Αν όμως κυριαρχήσει η αίσθηση ότι η κυβέρνηση απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο απέναντι στην κοινωνική πίεση και την κόπωση της εξουσίας, τότε το συνέδριο μπορεί να καταγραφεί περισσότερο ως διαχείριση φθοράς παρά ως πραγματική επανεκκίνηση.

Οι παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών

Κομβικό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου θα έχουν οι τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών και στελεχών, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της επόμενης ημέρας για τη ΝΔ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, αναμένεται να δώσει έμφαση στην ανάγκη πολιτικών συνθέσεων, θεσμικής σοβαρότητας και κομματικής ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη οφείλει να παραμείνει η βασική δύναμη σταθερότητας για τη χώρα σε μια περίοδο διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Ξεχωριστή παρέμβαση αναμένεται και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην επικοινωνιακή υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να επιμείνει ιδιαίτερα στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας, της ανάγκης αποφυγής «πισωγυρισμάτων» και στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ με την αντιπολίτευση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς πολιτικούς τόνους, απευθυνόμενος κυρίως στο συντηρητικό και δεξιό ακροατήριο της παράταξης. Μετά τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του περί ανάγκης πιο δυναμικής υπεράσπισης της κυβέρνησης από τα στελέχη της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας εκτιμάται ότι θα επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ιδεολογική ταυτότητα της παράταξης και την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναμένεται να παρουσιάσει ένα πολιτικό κείμενο – πλαίσιο για τη φυσιογνωμία της ΝΔ των επόμενων ετών, με αναφορές στον πατριωτισμό, στη θεσμική λειτουργία του κράτους και στην ανάγκη ανανέωσης της παράταξης. Συνεργάτες του τονίζουν ότι η παρέμβασή του θα είναι διακριτή πολιτικά, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί πεδίο ανοιχτής εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Το δικό τους πολιτικό στίγμα αναμένεται να δώσουν επίσης ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, στις επενδύσεις και στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, καθώς και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει ζητήματα πολιτικής προστασίας, νησιωτικότητας και ασφάλειας.

Το συνέδριο της ΝΔ αποτελεί ουσιαστικά την επίσημη εκκίνηση της προεκλογικής στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε τρεις βασικούς στόχους: τη διατήρηση της κυριαρχίας στο κέντρο, τη συγκράτηση των διαρροών προς τα δεξιά και την αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής μετά από μια περίοδο εσωτερικών κραδασμών.

Η έμφαση στην «Ελλάδα του 2030» δείχνει ότι το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από την καθημερινή φθορά και τα επιμέρους προβλήματα σε ένα πιο στρατηγικό αφήγημα μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, οι διακριτές παρεμβάσεις στελεχών όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Δένδιας αποτυπώνουν ότι στο εσωτερικό της ΝΔ συνεχίζουν να συνυπάρχουν διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και διαφορετικές αναγνώσεις για την επόμενη ημέρα της παράταξης.

Το μεγάλο στοίχημα για το Μέγαρο Μαξίμου είναι το συνέδριο να λειτουργήσει ως αφετηρία επανεκκίνησης, με ενιαίο πολιτικό μήνυμα, καθαρή στρατηγική και ανανέωση της σχέσης της κυβέρνησης με την κοινωνική βάση της ΝΔ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου της ΝΔ

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ. θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, με την έναρξη των εργασιών να κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η ομιλία του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 16 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Ν.Δ. στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επιπλέον, το Σάββατο 7 Μαΐου θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ν.Δ. και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.

Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ημέρα, θα διεξαχθεί και η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.