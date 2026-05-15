Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της

Τροχαίo ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) στον Βόλο, όταν 62χρονη γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η 62χρονη βρισκόταν στο σπίτι που μένει η μητέρα της, στη συνοικία Χρυσοχοΐδη, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει, αλλά αντί να βάλει πρώτη ταχύτητα έβαλε όπισθεν.

Η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού και το αυτοκίνητο έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ηλικιωμένη, η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την ηλικιωμένη, η οποία είχε τις αισθήσεις της και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.