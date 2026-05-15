Ο Βαρουφάκης «μποϊκοτάρει» την Eurovision: «Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο»

Μέσω αιχμηρής ανάρτησής του στο Instagram, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τον τελικό της Eurovision, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Μάλιστα σχολίασε ότι η «Eurovision μετατράπηκε σε Genocidevision».

Ο κ. Βαρουφάκης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην πολιτική που εφαρμόζει το Ισραήλ, ενώ ισχυρίστηκε πως «η Eurovision λειτουργεί ως φερέφωνο του Ισραήλ».

«Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο;», λέει σε βίντεο που ανάρτησε στα social media και συμπληρώνει πως έχει περάσει πολύ ωραία, πολλές φορές, παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία του διαγωνισμού, γιατί «τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ».

Ο λόγος που δεν θα παρακολουθήσει τη Eurovision είναι πως «η γενοκτονία δεν έχει πλάκα», τονίζει ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25. «Η Eurovision, επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους apartheid, μετατράπηκε σε Genocidevision», προσθέτει και καταλήγει με την προτροπή: «Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο»

