Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη σε συγκεκριμένες ομάδες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τον πιθανό ρόλο της βιταμίνης D στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, ιδιαίτερα σε άτομα με συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμπληρωματική λήψη βιταμίνης D3 ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων με προδιαβήτη, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις πρόληψης.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων

Ο προδιαβήτης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι για πολλούς ανθρώπους, η συμπληρωματική λήψη βιταμίνης D μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτού του κινδύνου. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι άτομα με μια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από τη βιταμίνη D.

Αν και τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η ίδια η βιταμίνη D μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη σε αυτή την ομάδα, «μπορεί να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης μέσω της γενετικής», δήλωσε ο Dr. Αναστάσιος Μανέσης (Anastasios Manessis), ενδοκρινολόγος, ο οποίος δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα.

Μια βαθύτερη ματιά στη Βιταμίνη D και τον κίνδυνο διαβήτη

Για τη νέα μελέτη, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από μια δοκιμή του 2019, γνωστή ως μελέτη D2d. Η αρχική εκείνη έρευνα δεν είχε δείξει σημαντική μείωση του κινδύνου διαβήτη σε περίπου 2.100 συμμετέχοντες με προδιαβήτη που λάμβαναν 4.000 διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης D3 καθημερινά για τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, στην ανάλυση του 2026, οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά τα δεδομένα για να διαπιστώσουν εάν ορισμένες υποομάδες ωφελήθηκαν περισσότερο. Διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες των οποίων τα επίπεδα βιταμίνης D έφτασαν ένα συγκεκριμένο όριο — 40 έως 50 ng/mL — είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Η ομάδα υπέθεσε ότι οι γενετικές παραλλαγές στους υποδοχείς της βιταμίνης D μπορεί να επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνεται ο οργανισμός στη βιταμίνη. Αυτοί οι υποδοχείς βοηθούν τα κύτταρα να χρησιμοποιούν τη βιταμίνη D από την κυκλοφορία του αίματος και βρίσκονται σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των βήτα κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία παράγουν ινσουλίνη.

Εάν η βιταμίνη D λειτουργεί αποτελεσματικά, θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τον διαβήτη διατηρώντας αυτά τα κύτταρα λειτουργικά και αποδοτικά, εξήγησε η Gillian Goddard, MD, πιστοποιημένη ενδοκρινολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU (New York University), η οποία επίσης δεν συμμετείχε στην μελέτη.

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης

Για να ελέγξουν την υπόθεσή τους, οι ερευνητές ομαδοποίησαν τους συμμετέχοντες με βάση τρεις κοινές γενετικές παραλλαγές στον υποδοχέα της βιταμίνης D: AA, AC και CC.

Μετά την ανάλυση, διαπίστωσαν τα εξής:

Παραλλαγή ΑΑ: Περίπου το 30% του πληθυσμού της μελέτης δεν παρουσίασε καμία σημαντική διαφορά σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (placebo).

Παραλλαγές AC ή CC: Περίπου το 70% των συμμετεχόντων με αυτές τις παραλλαγές είχε 19% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την ιδέα ότι η μελλοντική πρόληψη του διαβήτη μπορεί να βασίζεται στο γενετικό προφίλ του κάθε ασθενούς, προσφέροντας πιο στοχευμένες οδηγίες για τη χρήση συμπληρωμάτων.

Πρέπει να λαμβάνετε Βιταμίνη D για την πρόληψη του διαβήτη;

Παρόλο που οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα ευρήματά τους είναι «πολλά υποσχόμενα» για τη χρήση της βιταμίνης D3 ως μια «στοχευμένη, εξατομικευμένη προσέγγιση» για τη μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2, τόνισαν ότι τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν από περαιτέρω έρευνα. Ένας περιορισμός, όπως πρόσθεσαν, είναι ότι η μελέτη δεν εξέτασε εάν οι γενετικές διαφορές επηρέασαν τα αποτελέσματα με διαφορετικό τρόπο ανάμεσα σε διάφορες φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες.

Ακόμα και αν η βιταμίνη D θα μπορούσε να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να προλάβουν τον διαβήτη, η ειδικός Goddard προειδοποίησε ενάντια στη λήψη συμπληρωμάτων χωρίς την καθοδήγηση γιατρού. Αν και η βιταμίνη D θεωρείται γενικά ασφαλής, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η υπερβολική δόση. Επειδή είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη, η περίσσεια ποσότητα αποθηκεύεται στο ήπαρ και στον λιπώδη ιστό αντί να αποβάλλεται μέσω των ούρων, όπως συμβαίνει με τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες (π.χ. βιταμίνη C).

Συνιστώμενη δοσολογία και όρια

Οι ειδικοί συνιστούν 600 IU ημερησίως για ενήλικες έως 70 ετών και 800 IU για άτομα άνω των 70 ετών, με ανώτατο ημερήσιο όριο τις 4.000 IU. Αυτές οι οδηγίες αφορούν τη βιταμίνη D από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων, των τροφίμων και της έκθεσης στον ήλιο.

Η συστηματική υπέρβαση αυτής της ποσότητας μπορεί να οδηγήσει σε υπερασβεστιαιμία, μια κατάσταση όπου τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα γίνονται επικίνδυνα υψηλά. Αν και συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή, η υπερασβεστιαιμία μπορεί να προκαλέσει:

Ναυτία και εμετό

Αδυναμία και σύγχυση

Πέτρες στους νεφρούς

Αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων (ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους ηλικιωμένους)

Τι συνιστούν οι ειδικοί για την πρόληψη

Ακόμα και αν ξεκινήσετε τη λήψη βιταμίνης D, αυτή δεν πρέπει να αντικαταστήσει άλλες στρατηγικές που είναι αποδεδειγμένο ότι μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Για την αποτελεσματική προστασία από τη νόσο, η Goddard συνιστά τα εξής: