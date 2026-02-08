Βιταμίνη D: Γιατροί προειδοποιούν για 4 συμπτώματα που δείχνουν υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων

Η βιταμίνη D είναι σύμμαχος της υγείας μας, αλλά “το παν μέτρον άριστον” ισχύει και εδώ. Με τις συστάσεις για καθημερινή λήψη να πληθαίνουν λόγω χειμώνα, οι γιατροί ξεχωρίζουν τέσσερις ενδείξεις που μαρτυρούν ότι το σώμα σας έχει φτάσει στα όριά του. Ειδικοί στον τομέα της υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας όσους παρουσιάσουν τέσσερα συγκεκριμένα συμπτώματα να σταματήσουν τη λήψη βιταμίνης D.

Τα 4 συμπτώματα που δείχνουν υπερβολική λήψη βιταμίνης D

Ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη, οι γιατροί συχνά συνιστούν τη λήψη συμπληρωμάτων για τη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) εξήγησε: «Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο δεν μπορούμε να συνθέσουμε αρκετή βιταμίνη D από το ηλιακό φως. Για υγιή οστά και μύες, καλό είναι να λαμβάνετε ένα καθημερινό συμπλήρωμα 10 μικρογραμμαρίων».

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα ή φάρμακο, η υπερβολική δόση ενέχει κινδύνους. Σύμφωνα με γιατρούς, εάν παρατηρήσετε τα παρακάτω συμπτώματα, ίσως λαμβάνετε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που αντέχει ο οργανισμός σας:

Ναυτία, ρεψίματα ή στομαχικές διαταραχές

Έντονη δίψα και συχνουρία

“Θολούρα” εγκεφάλου και αδυναμία συγκέντρωσης

Πόνος στα οστά και τους μύες

Ναυτία, ρεψίματα ή στομαχικές διαταραχές

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά τη λήψη συμπληρωμάτων μπορεί να νιώσετε ναυτία και καούρες. Οι ειδικοί προτείνουν να λαμβάνετε τη δόση σας μαζί με το γεύμα. Εάν χρησιμοποιείτε σπρέι ή ζελεδάκια και νιώθετε ενόχληση, ίσως φταίνε τα γλυκαντικά που περιέχουν, τα οποία ερεθίζουν το πεπτικό σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, η μετάβαση σε απλά δισκία μπορεί να βοηθήσει.

Έντονη δίψα και συχνουρία

Η υπερκατανάλωση βιταμίνης D μπορεί να διαταράξει την ισορροπία υγρών και αλάτων στο σώμα. Αν παρατηρήσετε ότι επισκέπτεστε την τουαλέτα πολύ συχνά ή νιώθετε συνεχώς δίψα μετά τη λήψη του συμπληρώματος, είναι ένα σαφές σημάδι ότι το παρακάνετε.

“Θολούρα” εγκεφάλου και αδυναμία συγκέντρωσης

Η βιταμίνη D θεωρητικά βοηθά στη διαύγεια, αλλά η υπερβιταμίνωση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως πονοκεφάλους και πνευματική θολούρα (brain fog). Μια απλή δόση 10 μικρογραμμαρίων (D3) είναι συνήθως αρκετή.

Πόνος στα οστά και τους μύες

Παραδόξως, αν και λαμβάνουμε βιταμίνη D για να δυναμώσουμε το μυοσκελετικό μας σύστημα, ο συχνός πόνος αμέσως μετά τη λήψη συμπληρωμάτων αποτελεί προειδοποιητικό σήμα. Για την καταπολέμηση αυτών των συμπτωμάτων, συνιστάται η άφθονη κατανάλωση νερού και τροφών πλούσιων σε μέταλλα.

Τι συμβουλεύει γιατρός

Ο βιοϊατρικός επιστήμονας Tobias Mapulanga επισημαίνει: «Καθώς οι ειδικοί υγείας συστήνουν τη λήψη βιταμίνης D το χειμώνα, πολλοί άνθρωποι υπερβαίνουν κατά λάθος τη συνιστώμενη δόση. Συχνά μπερδεύουν τις παρενέργειες με εποχιακές ιώσεις. Όμως, η συνεχής δίψα, η συχνουρία, η ναυτία, οι πονοκέφαλοι ή οι κράμπες που εμφανίζονται αμέσως μετά την αύξηση της δόσης, δείχνουν ότι το συμπλήρωμα λειτουργεί πλέον αρνητικά για τον οργανισμό».

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε ή διακόψετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής, συμβουλευτείτε πάντα τον προσωπικό σας γιατρό.