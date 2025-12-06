Βιταμίνη C: 8 λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα

  • Η βιταμίνη C, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την επούλωση πληγών και την απορρόφηση του σιδήρου. Οι ενήλικες χρειάζονται περίπου 90 mg ημερησίως.
  • Ορισμένα λαχανικά, όπως οι πιπεριές, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το μπρόκολο, αποτελούν εξαιρετικές πηγές, καλύπτοντας έως και τη διπλάσια ημερήσια ανάγκη σε μία μόνο μερίδα.
  • Συμβουλές για την ενσωμάτωση αυτών των λαχανικών στη διατροφή περιλαμβάνουν την προσθήκη τους σε ομελέτες, σαλάτες, smoothies και σούπες, με έμφαση στην ωμή κατανάλωση για μέγιστη θρεπτική αξία.
Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες και συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, υποστηρίζει την επούλωση πληγών, την υγεία του εγκεφάλου και τη σωστή απορρόφηση του σιδήρου.

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 90 mg βιταμίνης C την ημέρα. Τα λαχανικά αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C με ορισμένα να καλύπτουν έως και τη διπλάσια ημερήσια ανάγκη σε μία μόνο μερίδα.

8 λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα

  • Πιπεριές
  • Λαχανάκια Βρυξελλών
  • Μπρόκολο
  • Ινδική μουστάρδα (Mustard greens)
  • Κόκκινο λάχανο
  • Kale (Λαχανίδα)
  • Κόκκινες πατάτες
  • Λαχανίδες (Collards)

Πιπεριές

Βιταμίνη C: 148–235 mg ανά φλιτζάνι ψιλοκομμένες (έως 222% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης)

Οι κόκκινες, πορτοκαλί και κίτρινες πιπεριές περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C από τις πράσινες. Ένα φλιτζάνι (περίπου 150 γρ.) περιέχει:

  • Κόκκινη πιπεριά: 235 mg
  • Πορτοκαλί πιπεριά: 211 mg
  • Κίτρινη πιπεριά: 207 mg
  • Πράσινη πιπεριά: 148 mg

Προσθέστε πιπεριές σε ομελέτες, σούπες, σαλάτες ή stir-fries ή γεμίστε τες με δημητριακά ολικής αλέσεως και πρωτεΐνη για ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Βιταμίνη C: 96,8 mg ανά φλιτζάνι μαγειρεμένα (108% ΣΗΠ)

Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι πλούσια σε βιταμίνη C και βιταμίνη K, οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία των οστών. Η βιταμίνη C βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου, ενώ η βιταμίνη K συμβάλλει στη συγκράτηση του ασβεστίου στα οστά.

Μπρόκολο

Βιταμίνη C: 81,2 mg ανά φλιτζάνι (90% ΣΗΠ)

Το μπρόκολο είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνη K, απαραίτητη για την πήξη του αίματος. Όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν αυξήσουν την κατανάλωση.

Ινδική μουστάρδα (Mustard greens)

Βιταμίνη C: 78,4 mg ανά μερίδα (87% ΣΗΠ)

Περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, αντιοξειδωτικές ενώσεις που προστατεύουν τα μάτια από τη φθορά του φωτός και την ηλιακή ακτινοβολία.

Κόκκινο λάχανο

Βιταμίνη C: 50,7 mg ανά φλιτζάνι (56% ΣΗΠ)

Το κόκκινο λάχανο ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά του σε ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

Kale (Λαχανίδα)

Βιταμίνη C: 39,2 mg ανά 2 φλιτζάνια ωμά (44% ΣΗΠ)

Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θερμότητα. Το ωμό kale διατηρεί περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με το βρασμένο. Προσθέστε το σε σαλάτες ή smoothies για μέγιστο όφελος.

Κόκκινες πατάτες

Βιταμίνη C: 37,7 mg ανά μεγάλη πατάτα (42% ΣΗΠ)

Οι κόκκινες πατάτες προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο και σίδηρο. Η βιταμίνη C βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Ιδανικά συνδυάζεται με κρέας ή όσπρια.

Λαχανίδες (Collards)

Βιταμίνη C: 34,6 mg ανά φλιτζάνι μαγειρεμένα (38% ΣΗΠ)

Οι λαχανίδες είναι πλούσιες σε βιταμίνη A, ασβέστιο και φυτικές ίνες, υποστηρίζοντας την υγεία των οστών, της όρασης και του πεπτικού συστήματος.

Συμβουλές για να προσθέσετε αυτά τα λαχανικά στη διατροφή σας

Αυξήστε την πρόσληψη λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C με τους ακόλουθους εύκολους και πρακτικούς τρόπους:

  • Προσθέστε τα στην ομελέτα σας: Ζεστάνετε στον ατμό ελαφρά λαχανικά όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, kale και πιπεριές και ενσωματώστε τα στην ομελέτα για ένα θρεπτικό πρωινό.
  • Φτιάξτε αλμυρά μάφιν λαχανικών: Ετοιμάστε σπιτικά μάφιν με λαχανικά για πρωινό ή υγιεινό σνακ μέσα στην ημέρα.
  • Προσθέστε τα σε σαλάτες και σάντουιτς: Η θερμότητα μειώνει τη βιταμίνη C. Καταναλώστε τα λαχανικά ωμά σε σαλάτες και σάντουιτς για μέγιστη θρεπτική αξία.
  • Προσθέστε τα σε smoothies: Τα φυλλώδη λαχανικά, όπως το kale και τα collard greens, ταιριάζουν ιδανικά σε smoothies και προσφέρουν βιταμίνη C, βιταμίνη A, βιταμίνη K, φυλλικό οξύ, ασβέστιο και φυτικές ίνες.
  • Γεμίστε λαχανικά: Γεμίστε πιπεριές με αυγά και τυρί για πρωινό ή με κρέας και ρύζι για μεσημεριανό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φύλλα πράσινου λάχανου αντί για τορτίγια για να τυλίξετε τρόφιμα.
  • Προσθέστε τα σε σούπες: Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι ιδανικά για σούπες. Μαγειρέψτε τα ελαφρά ώστε να διατηρήσουν περισσότερη βιταμίνη C.
  • Φτιάξτε ξινολάχανο (sauerkraut): Το ζυμωμένο λάχανο περιέχει προβιοτικά που υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στην επούλωση πληγών, την απορρόφηση του σιδήρου, την υγεία του εγκεφάλου και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 90 mg βιταμίνης C ημερησίως.
Λαχανικά όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα mustard greens και το kale μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ανάγκης σε μία μόνο μερίδα, ενώ οι πιπεριές προσφέρουν ακόμη και πάνω από το διπλάσιο της συνιστώμενης ποσότητας.

